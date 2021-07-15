شكرا لقرائتكم خبر عن 9 طرق للتخلص من الاسترتش ماركس.. أبرزها الليزر وتقشير الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاسترتش ماركس أو علامات تمدد الجلد من المشاكل المزعجة للنساء بصفة خاصة، حيث إنها تنتج عن تمدد الجلد بعد الولادة أو فقدان الوزن الزائد بشكل سريع، وفيما يلي بعض العلاجات التي يمكن أن تساعدك في التخلص من علامات التمدد أو الاسترتش ماركس، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

طرق للتخلص من الاسترتش ماركسالعلاج بالليزر

العلاج بالليزر الصبغي النبضي والعلاج بالليزر CO2 الجزئي والعلاج بالليزر الإكسيمر كلها علاجات بالليزر يمكن أن تساعدك على التخلص من علامات التمدد.

تقشير الجلد

أثناء التقشير الدقيق، تُفرك بلورات صغيرة أو إبر دقيقة على جلدك، مما يساعد على تقليل ظهور علامات التمدد أو الاسترتش ماركس.

التقشير الكيميائي

في هذه العملية، يتم حرق الطبقة العليا من الجلد بحمض الجليكوليك الذي يساعد في نمو الجلد الجديد.

تقنية radio frequency

تولد هذه الطريقة الحرارة وتسبب في إنتاج الجسم للمزيد من الكولاجين الذي يقضي على علامات التمدد.

الجراحة التجميلية

يمكن للعمليات الجراحية إزالة الجلد بعلامات التمدد ومع ذلك يمكن أن يؤدي إلى ندوب مؤلمة.

العلاج بالريتينويد الموضعي

تجعل الكريمات التي تحتوى على مادة الرتينويدات البشرة تبدو أكثر نعومة وحيوية، كما أنه مشتق من فيتامين أ ، والذي يزيل علامات التمدد.

تقشير البشرة بالسكر في المنزل

السكر من أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من علامات التمدد. يمكن استخدامه لتقشير البشرة لجعلها أكثر نعومة.

كريمات أساسها حمض الهيالورونيك

من حيث الجلد، الكولاجين مهم يمكن أن تحفز الكريمات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك إنتاج الكولاجين ، مما يساعد في إزالة علامات التمدد.

زيت جوز الهند

جوز الهند علاج طبيعي يساعد على إزالة الندبات وعلامات التمدد دون أي آثار جانبية.