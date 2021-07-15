شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخس 10 كيلو من وزنك فى أسبوع.. 7 خطوات هتحقق حلمك فى النحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلم النحافة يراود الكثيرين الذين يرغبون في خسارة أوزانهم في خطوات بسيطة وخلال مدة زمنية قليلة، وقد يكون فقدان هذه الدهون خلال عدة أيام من الأهداف الصعبة لكنها ليست بعيدة المنال، فيمكنك خسارة نحو 10 كيلو من وزنك خلال أسبوع، دون مضاعفات صحية على جسمك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع medicalnewstoday فإن بعض الأشخاص قد يكونون قادرين على فقدان قدر أكبر من الدهون أسبوعيًا في بداية رحلة إنقاص الوزن، خاصة أن فقدان الوزن السريع قد يكون مصحوبا ببعض المخاطر مثل زيادة احتمالية الإصابة بحصوات المرارة والشعور بالصداع والإعياء واضطراب الدورة الشهرية، وتزداد المخاطر كلما طالت مدة اتباع الشخص لنظام غذائي مقيد يهدف إلى إنقاص الوزن بسرعة.

يوصى باتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية عند محاولة إنقاص الوزن، فإذا كان الشخص يستهلك سعرات حرارية أقل في اليوم مما يستخدمه الجسم فسوف يفقد وزنه، حيث يوصى معظم الخبراء بألا يأكل الشخص أقل من 1200 سعرة حرارية في اليوم عند محاولة إنقاص الوزن.

والتى تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الملح والحلويات، والسلع المخبوزة والوجبات الخفيفة المجهزة.

البروتين الخالي من الدهون يساعد في بناء العضلات، كما يساعد على الشعور بالشبع بعد تناول الطعام، قد يعني هذا أن الناس يأكلون سعرات حرارية أقل أثناء الوجبة، ونتيجة للشعور بالشبع.

قد يساعد صعود الدرج والمشي أثناء فترات الراحة على حرق السعرات الحرارية، وبالتالي إنقاص وزن إضافي في غضون أسبوع.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين مارسوا تمارين القلب عالية الكثافة ثلاث مرات في الأسبوع فقدوا الكثير من الوزن على مدار 15 أسبوعًا، مقارنة بالأشخاص الذين مارسوا تمارين ثابتة.

وعلى الرغم من جدوى هذا التمرين في خسارة الوزن إلا أنه يجب على أي شخص يعاني من المشكلات الصحية أو مشكلات نمط الحياة التالية الحصول على تصريح طبي قبل ممارسة أي تمرين عالي الكثافة خاصة مرضى ضغط دم مرتفع والبدانة ومرضى القلب ومصابى القلب التاجي ومرض السكري.

يمكن أن يساعد تدريب المقاومة أو رفع الأثقال على حماية عملية التمثيل الغذائي من الانهيار الذي قد يحدث أثناء اتباع نظام غذائي، حيث تحرق كتلة العضلات سعرات حرارية أكثر من الخلايا الدهنية.

قد يساعد تجنب الكربوهيدرات، مثل الخبز، على المساعدة فى إنقاص الوزن، فإن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تساعد الأشخاص المصابين أو غير المصابين بداء السكرى على إنقاص الوزن.

كما أن الكربوهيدرات تجعل الجسم يخزن الماء الزائد، لذلك عندما يقلل الشخص من تناول الكربوهيدرات يفقد الماء المخزنة.