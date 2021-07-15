شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا البكاء يكون مفيدا لصحتك؟ اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يحدث البكاء عند مرورك بأزمة نفسية عابرة قد تجد دموعك تتساقط دون أى عائق، وقد يكون البكاء أيضا نتيجة مشكلة صحية أصابت عينيك وليس لها علاقة بأية أزمة نفسية، إلا أن هذه الدموع التي قد تعبر عن المعاناة والألم قد تكون مفيدة لك وتنعكس بصورة إيجابية على صحتك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس فيمكن أن يؤدى الحزن والغضب والسعادة إلى البكاء العاطفى، وكذلك الألم الجسدي وتهيج العين، فالبكاء ليس مجرد وظيفة جسدية عشوائية، بل له عدة وظائف أخرى، فهناك ثلاثة أنواع من الدموع وهى الدموع القاعدية والدموع الانعكاسية ودموع الانفعال، ولكل نوع من أنواع الدموع غرض مختلف قد يكون عاطفيا وجسديا وجميعهما مفيدة للغاية.

تحتوى الدموع الانعكاسية فى الغالب على الماء والتي تحدث نتيجة التعرض للرياح أو الدخان أو تقطيع البصل.

غالبًا ما تحدث نتيجة التهابات العين مثل التهاب الملتحمة والتهاب الجفن بسبب البكتيريا والفيروسات والمواد المسببة للحساسية.

تحتوى الدموع القاعدية على إنزيم يسمى الليزوزيم، وهو مضاد الميكروبات ويحمي عينيك من العدوى.

وأوضح التقرير أن الدموع الانعكاسية تحمي القرنية وتعمل على تهدئة تهيج العين، خاصة أن القرنية تعد العدسة الخارجية للعين، حيث تتحكم وتركز على دخول الضوء إلى العين، وهذا النسيج الشفاف هو أيضًا حاجز هيكلي يحمي العين من الالتهابات، لذا يمكن أن تكون الدموع حامية للقرنية، ونظرا لأن الدموع الانعكاسية تحتوى فى الغالب على الماء، فهى جيدة في غسل الحطام من العين وبالتالي حماية القرنية من التآكل.

وتلعب الدموع دورا مهما في حماية العين من العديد من الأمراض أهمها جفاف العين، حيث تعاني واحدة من كل 10 نساء تقريبًا في المملكة المتحدة من مرض جفاف العين ويتطلب دموعًا صناعية، كما يعانى ما يقرب من ثلث الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر يعانون من متلازمة جفاف العين وسيحتاجون إلى استخدام قطرات الدموع الاصطناعية عدة مرات في اليوم أو مرهم للعين.

وأشار الخبراء إلى أن العيون الجافة يمكن أن تجعل الرؤية ضبابية، لذا فإن هذه الدموع تساعدك على الرؤية.