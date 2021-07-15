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القاهرة - سامية سيد - شرب الشاى أو القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة أو على معدة فارغة قد يسبب ضررًا لجسمك، فى التقرير التالى نتعرف على لماذا يجب عليك تجنب تناول الشاي أو القهوة بعد الاستيقاظ من النوم وما أفضل وقت لشربهما، حسب ما نشر موقع تايمز أوف إينديا.

لماذا لا يجب تناول الشاي أو القهوة على معدة فارغة ؟

الشاي والقهوة حمضيان بطبيعتهما، وتناولهما على معدة فارغة يمكن أن يخل بالتوازن الحمضي، الذي يمكن أن يؤدي إلى الحموضة أو عسر الهضم.

ما هو أفضل وقت لتناول الشاى أو القهوة؟

أفضل وقت لشرب الشاي هو عادة بعد 1-2 ساعة من تناول الوجبة، يمكنك شربه في الصباح أيضا ، ولكن ليس على معدة فارغة، كذلك تجنب تناول القهوة قبل النوم مباشرة.

ما هى أفضل المشروبات لتناولها فى الصباح؟

بعد الاستيقاظ من النوم يمكنك شرب كوب دافئ من عصير الليمون مع رشة ملح وفلفل أسود، هذا خيار رائع لفقدان الوزن وسيعزز أيضا مناعتك.