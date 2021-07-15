شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الكرش ونصائح لتقليل دهون البطن.. أبرزها ماتشربش ميه وسط الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكرش أو دهون البطن من أصعب الأماكن في الجسم أثناء عملية إنقاص الوزن، وهناك عاملان مختلفان يساهمان في ظهور الكرش: الانتفاخ ودهون الجسم الفعلية، يمكن أن يحدث الانتفاخ بسبب احتباس الماء، وضيق الجهاز الهضمي، والإفراط في تناول الطعام، في حين أن دهون البطن الحقيقية هي تخزين الطاقة للجسم، في هذا التقرير نتعرف على ريجيم الكرش وتقليل دهون البطن بنصائح فعالة، بحسب ما ذكر موقع " byrdie".



ريجيم الكرش

ريجيم الكرش وتقليل دهون البطن بنصائح فعالة

ريجيم الكرش يمكن أن يكون من خلال اتباع مجموعة نصائح فعالة لتقليل دهون البطن أو الكرش وهى:

تناول البروتين مباشرة قبل النوم

الحصول على جرعة صحية من البروتين مع الخضراوات الورقية قبل النوم ليلا مباشرة سيضمن أن جسمك لا يحتفظ بالماء عندما تستيقظ في صباح اليوم التالي.

وأظهرت الدراسات أن تناول البروتين قبل النوم يعزز عملية الأيض وحرق الدهون في صباح اليوم التالي بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد جسمك على إصلاح نفسه بشكل أكثر فعالية أثناء النوم.

تناول البروتين فور استيقاظك

تمامًا كما يجب أن تنهي يومك بالبروتين لمساعدة جسمك على إصلاح نفسه بين عشية وضحاها، يوصي الخبراء ببدء يومك بنفس الطريقة، حيث إن وجبة الإفطار الغنية بالبروتين ستزيد من معدل التمثيل الغذائي لديك، وتعطيك دفعة جيدة من الطاقة.

وأثبتت الدراسات أن البروتين مولّد للحرارة - بمعنى أنه يجعلك تحرق الدهون تشغيل محرك حرق الدهون أول شيء في الصباح يحافظ على استمرار عملية التمثيل الغذائي لبقية اليوم.



ريجيم الكرش

أضف الألياف والدهون الصحية إلى وجبة الإفطار الغنية بالبروتين

بالإضافة إلى البروتين، يجب أن تدمج الألياف والدهون الصحية في وجبة الإفطار، سيحسن هذا من عملية الهضم لديك ويجعلك تشعر بالشبع، بعد أيام قليلة من القيام بذلك ستجد نفسك تأكل أقل على الغداء والعشاء مما تفعل عادة.

عند إعداد وجبة فطور صحية تعزز الطاقة، يجب الابتعاد عن السكر لأنه سيزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام لديك ويدمر فوائد وجبة الإفطار.

تناول الحبوب الكاملة

يرتبط استهلاك الحبوب الكاملة عكسياً بدهون البطن الحشوية، مما يعني أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر منها لديهم دهون حشوية أقل بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط استهلاك الحبوب المكررة والسكريات البسيطة بمستويات أعلى من الدهون الحشوية وتحت الجلد في منطقة البطن .

تساعدك الحبوب الكاملة أيضًا على الشعور بالشبع ، نظرًا لمحتوى الألياف ، وغالبًا ما تحتوي على المزيد من فيتامينات ب والبروتين.

أدخل البروبيوتيك في نظامك الغذائي

قد تساعد زيادة تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ببساطة على تقليل الانتفاخ حول منطقة البطن، والذي غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين دهون البطن بينما يمكنك الحصول على وجبة صحية عن طريق الزبادي ومخلل الملفوف واللبن الرايب أو يمكنك أيضًا الحصول بسهولة على جرعة يومية من مكمل البروبيوتيك، بالإضافة إلى إعادة ضبط معدتك قد يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن على المدى الطويل ، خاصة حول منطقة الوسط.

قلل من تناول الصوديوم

يتفق جميع الخبراء على أن تقليص بعض الأطعمة أمر ضروري للتغلب على دهون البطن وغالبًا ما يتم استدعاء الأطعمة المالحة أولاً لأنها تجعل الجسم يحتفظ بالماء من المسلم به أن هذا ليس بالأمر السهل ، ولكن مجرد إدراك أن الأطعمة الغنية بالصوديوم تسبب الانتفاخ قد يساعد في إقناعك باتخاذ قرارات صحية.

يمكن استبدال الملح بالأعشاب لتحسين الطعم أو للحصول على جرعة مضاعفة من قوة تفتيت دهون البطن، قم بتتبيل طعامك بالفلفل الحار فقد ثبت أن مركب في هذه التوابل يسمى الكابيسين فعال في تقليل الدهون في البطن.



ريجيم الكرش

تجنب شرب السوائل مع الوجبات

توقف عن شرب الكثير من السوائل مع الوجبات من خلال شرب الماء مع الوجبات ، فإنك تخفف من عصارات الجهاز الهضمي وتبطئ عملية الهضم التي تقلل من طاقتك على الرغم من أهمية الحفاظ على رطوبتك طوال اليوم ، فحاول التخفيف أثناء تناول الطعام للحفاظ على عملية الهضم صافية.