صحة ورشاقة

ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في لبنان

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد إصابات فيروس في لبنان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اليوم، في لبنان إلى 548972، بعد تسجيل 517 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الفترة نفسها، ما يرفع عدد الوفيات إلى7881 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

 

وبدأت، في 14 فبراير الماضي، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 13.3% الذين تلقوا الجرعة الأولى 23.4% من سكان لبنان البالغ عددهم نحو 4.8 ملايين نسمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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