شكرا لقرائتكم أجمل إطلالات مهرجان "كان" تحمل توقيعاً عربياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تزيّن البساط الأحمر لمهرجان "كان" السينمائي بنسخته الـ74 بإطلالات حملت توقيع مجموعة من المصممين العرب. وهم اعتادوا على المشاركة بفعاليات هذا الحدث، الذي يجمع بين عالميّ السينما والموضة، بتصاميم لافتة من حيث الابتكار والتنفيذ. تعرّفوا على أجملها فيما يلي.

درة زروق

تألّقت النجمة التونسيّة درّة زروق بإطلالة مميّزة على البساط الأحمر لمهرجان "كان" تألّفت من ثوب عاري الكتفين باللون الأبيض المعدني حمل توقيع دار Rami Kadi نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Chopard.

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فاطمة المؤمن

اختارت المدوّنة الكويتيّة فاطمة المؤمن إطلالتها من دار Rami Kadi. وهي تألفت من ثوب عاري الكتفين باللون الوردي القويّ تزيّنت تنورته بالريش وتمّ تنسيقه مع مجوهرات ماسيّة من Messika . كما ظهرت بثوب آخر باللون الأبيض حمل توقيع دار Tony Ward ترافق مع ذيل طويل تزيّنه الكشاكش. وهي نسّقته مع حقيبة سهرة من La Rose De Sim ومجوهرات ماسيّة من Messika.

جيسيكا وانغ

اعتمدت المؤثرة الصينيّة جيسيكا وانغ ثوباً أصفر متعدّد الأطوال من دار Tony Ward نسّقته مع حذاء من Jessica Wazen ومجوهرات من Messika.

باز فيغا

لفتت النجمة الإسبانيّة باز فيغا الأنظار بثوب مبتكر باللون الأسود حمل توقيع دار Nicolas Jebran تميّز بقصاته غير المتوازية.

كارن وازن

اختارت المؤثرة اللبنانيّة كارن وازن ثوباً أبيض عاري الكتفين من مجموعة "الكوتور" التي قدمتها دار Tony Ward مؤخراً. وهو تميّز بتصميمه الثلاثي الأبعاد والذيل الطويل الذي رافقه.

هالة العبدالله

اعتمدت مصممة المجوهرات هالة العبدالله ثوباً من مجموعة Rami Kadi التي تمّ تقديمها إحتفالاً بمرور 10 أعوام على انطلاق هذه الدار. تزيّن هذا الثوب بلمسات برّاقة وورود حمراء عند الصدر كما ترافق مع ذيل أسود طويل.

كاميلا كويللو

تألّقت المؤثرة البرازيليّة كاميلا كويلو بثوب أبيض بقصة الحوريّة حمل توقيع دار Nicolas Jebran تميّز بتصميمه المستوحى من حراشف الأسماك.

نيفيس ألفاريز

اختارت العارضة الإسبانيّة نيفيس ألفاريز ثوباً بكتف واحدة من توقيع دار Elie Saab، تميّز بخامته الإنسيابيّة الزرقاء المزيّنة بلمسات معدنيّة.

نويل كابري

اعتمدت عارضة الأزياء نويل كابري ثوباً باللون الأصفر القوي من دار Ashi السعوديّة. وهي نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Chopard تمّ ترصيعها بأحجار الزمرد.

ريا أبي راشد

تألّقت الإعلاميّة اللبنانيّة ريّا أبي راشد بإطلالة من Zuhair MUurad خلال تغطيتها لفعاليات مهرجان "كان" . وهي اعتمدت ثوباً باللون الزهري غطّته أحجار الكريستال عند الصدر وترافق مع "كاب" طويل زيّنته ربطة حول العنق.

ديفيا خوسلا

اختارت المؤثرة الهنديّة ديفيا خوسلا ثوباً بكتف واحدة باللون السكري من دار Tony Ward تزيّن بالتطريز في القسم الأسفل منه وتمّ تنسيقه مع مجوهرات ماسيّة.

عبلا صوفي

اعتمدت العارضة المغربيّة عبلا صوفي ثوباً طويلاً باللون الأزرق حمل توقيع دار Ziad Nakad نسّقته مع صندل معدنيّ من Aquazurra ومجوهرات ماسيّة من Chaumet.

ليوني هان

اختارت المؤثرة الألمانيّة ليوني هان ثوباً لافتاً من مجموعة الخياطة الراقية التي قدّمتها دار Tony Ward مؤخراً. وقد تميّز ثوبها بلونه المعدني وكسراته الطويلة التي انسدلت من أعلاه إلى الأسفل.

كيمبرلي غارنر

تألّقت مصممة أزياء السباحة كيمبرلي غارنر بثوب مبتكر باللون الذهبي من دار Rami Kadi. وقد نسّقته مع صندل باللون نفسه ومجوهرات ماسيّة.