شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد القرنبيط لطفلك.. يحميه من السرطان ويحافظ على صحة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القرنبيط من الأطعمة المفيدة للصحة والمفضلة للبعض، بجانب دوره في نمو العظام والعضلات والجسم المرتبط بالمعدة، فضلا عن أنه مصدر غير عادي لفيتامين سي المعزز للمناعة، لذلك يجب إدراجه إلى وجبة الأطفال والرضع نظرا لأهميته على الجسم.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Drhealthbenefits، فإن القرنبيط غني بفيتامين C ، الذي يساعد أجسام الأطفال على الاحتفاظ بالحديد وهو مكمل أساسي في مراحل حياتهم، كما أنه يعتبر مصدر لفيتامين K وفيتامين ب وغني بمضادات الأكسدة التي تدعم قدرة أعضاء طفلك ونظام المناعة.

ومن أبرز فوائد القرنبيط على صحة طفلك :1.يدعم نمو طفلك

يحتوي القرنبيط على مادة الكولين، تعمل هذه المادة على قوة الهياكل المتعلقة بمعدة الأطفال، مما يدعم أجهزة المناعة لديهم، كما يساعد أجسامهم على مقاومة خطر العدوى.

2. الحفاظ على صحة البشرة

نظرًا لأن القرنبيط يحتوي على مادة السلفورافان، فإنه يضمن جلود الأطفال ضد التأثيرات غير الآمنة للأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى ذلك، حيث يتم منع حالات الجلد الأخرى مثل التهيج وتلف الخلايا والأورام الخبيثة في الجلد.

3.يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

يحتوى القرنبيط على مادة أخرى تسمى سلفورافان لمنح فوائد مضادة للالتهابات في جميع أنحاء أجسام الأطفال، نظرا لأن الالتهاب محرك أساسى لمجموعة واسعة من الأمراض، فإن حماية أنسجة الأطفال من الالتهابات تحمي الحمض النووي الخاص بهم .

4. الحفاظ على صحة العين

يحتوي القرنبيط الأخضر على الكلوروفيل ونسبة عالية من الأنثوسيانين وهو أحد مضادات الأكسدة مما يساعد العين والجلد وصحة المناعة.

5.مفيد للعظام

يعطي القرنبيط فيتامين سي للجسم ، مما يجعل عظام الأطفال أكثر تماسكًا وأفضل، كما أنه يحسن تكوين الكولاجين بهدف حماية العظام والمفاصل من ضرر الالتهابات.

6.إزالة السموم

يحتوي القرنبيط على مادة تسمى إندول كاربينول ، وهي نوع من المغذيات النباتية الذى يعمل على إزالة السموم من الجسم .