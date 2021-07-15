5 مشاكل صحية تواجه طفلك خلال أيام عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 07:34 صباحاً - عليك كأم المحافظة على صحة أفراد أسرتك وخاصة طفلك الصغير خلال أيام العيد المبارك، ولكنك تواجهين مشاكل صحية مع طفلك يمكنك التعرف عليها من خلال اللقاء مع طبيبة الأسرة الدكتورة سميحة خليل والتي تقدم لك بعض النصائح للمحافظة على صحة طفلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك كالآتي.

5 مشاكل صحية تواجه الطفل خلال عيد الأضحى

قد يرفض طفلك تناول لحم خروف العيد

يصاب الطفل بالامساك بسبب كثرة تناول اللحوم.

يصاب الطفل في بعض الاحيان باتلبك المعوي بسبب كثرة تناول الحلوى واللحوم.

رفض الطفل تناول لحم الخروف بسبب ارتباطه به، وقد يكبي عند عرفته أنه لن يلعب مع الخروف بعد ذلك.

تعرض الطفل لحساسية الشوكولاتة بسبب كثرة تناولها بكميات كبيرة.

ألم الأسنان المفاجيء بسبب عدم غسل أسنانه وكثرة تناول الحلوى.

نصائح للمحافظة على صحة الطفل خلال أيام العيد

عند تناول الكبدة على الفطور

يجب أن تضيفي الخل للكبدة

في اليوم الأول عند تناول المعلاق أي الكبدة والكلاوي والقلب حاولي تقليل الكمية بقدر المستطاع.

أضيفي الخل عند قليها.

لا تنسي طبق السلطة بجوارها لتقليل الدهون.

يفضل شويها وليس قليها.

عند تقديم الحلويات

لا تسرفي في تقديم الحلويات للطفل

ضعي الحلويات بعيداً عن أيدي الأطفال.

لا تسرفي في تقديم الحلويات لأطفالك خجلاً من طلبهم لها أمام الضيوف.

لا تقدمي لهم المشروبات الغازية الضارة.

بالنسبة لطعام الغداء في أيام العيد

تفضل اللحوم المشوية