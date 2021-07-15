اليافوخ عند الأطفال الرضع..كل ماتريدين معرفته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 07:34 صباحاً - منطقة اليافوخ في جمجمة الرضيع من المناطق الحساسة جداً وتحتاج للكثير من العناية الخاصة من جانب الأهل؛ حيث يولد الرضع بمناطق لينة وطرية في الرأس وهي ما تسمى باليافوخ.. تختفي تدريجياً مع الوقت، وسؤال يطرح بذهن كل الأمهات عن معني وشكل اليافوخ، مما يتكون، وهل من علامات تدل على سلامته وأخرى تشير إلى وجود خلل به. ومتى تصبح جمجمة الرضيع متماسكة وقوية؟ واستفسارات كثيرة يجيب عنها الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال

ما هو اليافوخ؟

يتكون يافوخ الطفل من 4 أقسام

يعتبر اليافوخ عند الأطفال بمثابة فراغ بين عظام الجمجمة إلى أن تنمو عظام الجمجمة وترتبط مع بعضها البعض

وهذه المناطق الطرية هي عبارة عن غضاريف تربط بين عظام الجمجمة ومع الوقت سوف تتحول لعظام قوية تحمي الدماغ

ويتكون يافوخ الطفل من 4 أقسام تحتوي على 6 نقاط لينة

يافوخ خلفي ويافوخ أمامي، ويقع كلاهما على خط المنتصف في جمجمة الرضيع

اليافوخ الجانبي الأمامي..اليافوخ الجانبي الخلفي

متى ينغلق اليافوخ؟

يحتاج كل قسم من اليافوخ.. فترة من الوقت ليلتحم

بشكل عام لا تلتحم الجمجمة تماماً طوال فترة الطفولة، لأن الجسم والدماغ يكونان في طور نمو مستمر

ولكن لدى الرضيع تحديداً فإن الجمجمة تحتاج وقتاً قصيراً نسبياً حتى تلتحم لدرجة لا يمكن بعدها الشعور بهذه النقاط اللينة

يحتاج كل قسم من اليافوخ فترة مختلفة من الوقت إلى أن يلتحم بشكل شبه تام، وهذه هي الفترات التقريبية لالتحام كل قسم من اليافوخ

ينغلق اليافوخ الخلفي عادة مع بلوغ الطفل العادي عمر 6 أسابيع - 3 أشهر

تنغلق أربعة النقاط الجانبية من اليافوخ مع بلوغ الطفل عمر 6-18 شهراً

يبدأ اليافوخ الأمامي بالالتحام مع بلوغ الطفل عمر 6 أشهر على الأقل، ويكتمل التحامه تقريباً بعد بلوغ الرضيع عمر 18-24 شهراً

لم يولد الطفل بنقاط لينة في رأسه؟

علامات في اليافوخ تعني وجود خلل

تخدم منطقة اليافوخ بنقاطها اللينة عدة أغراض

تساعد هذه المناطق اللينة في اليافوخ الجنين على المرور في قناة الولادة أثناء عملية الولادة الطبيعية

هذه المناطق غير المتماسكة في جمجمة الرضيع تساعد على تغيير شكل رأسه قليلاً حتى يتمكن من الخروج من قناة الولادة بسهولة

تساعد المناطق المتباعدة وغير المتلاحمة في يافوخ الرضيع في الفترة الأولى من حياته على منح دماغ الطفل فرصة للنمو والتمدد في الرأس

هل هناك علامات في اليافوخ تعني وجود خلل؟

الانغلاق الباكر لليافوخ يسبب ضغط إضافي على دماغ الطفل

عليك الانتباه جيداً ليافوخ الطفل، وحال ملاحظتك لأي من الأمور التالية عليك بالذهاب للطبيب

1- انغلاق اليافوخ الباكر

في حالات نادرة فقط قد ينغلق اليافوخ قبل الأوان، فيما يسمى بحالة تعظم البروز الباكر، وفي فترة قصيرة جداً، الأمر الذي قد يسبب مشاكل صحية عديدة للرضيع، ويؤثر بشكل سلبي على الرضيع نموه وتطوره، وعلى شكل الرأس النهائي للرضيع، كما أن الانغلاق الباكر لليافوخ قد يتسبب في ضغط إضافي على دماغ الطفل

2- اليافوخ الغائر

على الأم الانتباه ليافوخ الطفل

من الطبيعي أن يبدو يافوخ الطفل منحنياً للداخل قليلاً، ولكن إذا بدا أن هناك مناطق منحنية بشكل عميق إلى داخل الجمجمة فهذا يعني وجود خلل مثل معاناة الطفل من نقص في السوائل والجفاف

3- اليافوخ المنتفخ

إذا كان يافوخ الطفل يبدو منتفخاً قليلاً فهذا أمر طبيعي، أما إذا بدا أن اليافوخ منتفخ بشكل دائم حتى مع عدم بكاء الرضيع فهذا يعني وجود مشكلة، مثل تراكم السوائل في منطقة الدماغ، وهي مشكلة خطيرة جداً

4- يافوخ كبير جداً

وجود نقطة لينة وكبيرة المساحة في يافوخ الطفل لا تنغلق تماماً خلال المدة الزمنية المذكورة أعلاه قد يكون علامة على مشاكل صحية معينة، مثل مشاكل الغدة الدرقية أو الكساح

ما هو الطبيعي من غير الطبيعي في اليافوخ؟

تشعر الأم بنبض الطفل في الأماكن الطرية من اليافوخ

إذا شعرت بأي خلل في يافوخ الطفل عليك مراجعة الطبيب فوراً، فأي انتفاخ أو انحناء داخلي عميق في الجمجمة تعتبر أموراً غير طبيعية

عند بكاء الرضيع حتى استلقائه قد يبدو اليافوخ منتفخاً قليلاً، وهو أمر عادي طالما أن اليافوخ يعود لوضعه الطبيعي حال توقف الطفل عن البكاء، أما إذا استمر الانتفاخ طوال الوقت، فهذا أمر غير طبيعي

عند ملامستك لرأس الطفل برفق، يجب أن تكون قادراً على تمييز النقاط اللينة في اليافوخ بوضوح، وهي تكون بالعادة مسطحة وطرية

قد تشعرين بنبض الطفل واضحاً في الأماكن الطرية من يافوخ الطفل، وهذا أمر طبيعي ويبدو واضحاً بشكل خاص لدى الرضع الذين لا شعر لهم

أهمية اليافوخ عند الأطفال

اليافوخ يساعد على أن يتيح فراغاً كافياً لعظام الجمجمة لأن تتحرّك ويتغيّر رأس الطّفل أثناء الولادة؛ لتساعد الطّفل على المرور في قناة الولادة الضّيّقة

يتيح وجود اليافوخ عند الأطفال وجود الفراغ الكافي لنمو رأس الطّفل ودماغه؛ فحجم رأس الرّضيع يكون صغيراً عند الولادة، وينمو بعدها بصورة سريعة خلال أوّل عامين من حياته

مشاكل اليافوخ عند الأطفال

لا قلق من لمس منطقة اليافوخ عند الأطفال