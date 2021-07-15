كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 07:34 صباحاً - يعرف الترجيع عند الأطفال بأنه خروج الطعام المهضوم الذي لم يصل لمرحلة الامتصاص من الفم عبر المريء، ويصاب الإنسان بالترجيع في فترات متتالية من حياته بدء من المهد ومروراً بسن الطفولة المبكرة، ولذلك تتساءل الأم عن طرق التعامل وعلاج هذه الظاهرة المزعجة التي يشير إليها ببعض النصائح وشرح الأسباب الدكتور محمود عيسى، استشاري الأطفال والخدج كالآتي.

أسباب الترجيع عند المواليد الجدد

قد يصاب المولود بالترجيع

في الفترة بين عمر شهر إلى 6 شهور قد يعاني الرضيع من ارتجاع المريء، ويؤدي هذا إلى استفراغ القليل من اللبن، ولكن في حالة إن زاد هذا بشكل غير طبيعي يكون عبارة عن استفراغ الحليب بقوة كبيرة دفعة واحدة، ومن الممكن أن يكون القيء في هذه الفترة بسبب نزلات البرد الشعبية، في هذه الفترة تجد الأم صعوبة عند إرضاع الطفل، لهذا استشيري الطبيب في عدد الرضعات، ويمكنك إرضاعه بعد أن تمر مدة 3 أيام على القيء في حالة إن كان في العام الأول، وبدأ تناول وجبات مع الرضاعة.

أسباب الترجيع عند الرضع

قد يصاب الرضيع بارتجاع المريء

- الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا.

- التهاب المعدة.

- جرثومة المعدة.

- حساسية الطعام، مثل منتجات الألبان والأسماك.

- الإصابة بأنيميا الفول.

- الإصابة بالتسمم الغذائي، بسبب بعض الأطعمة غير المطهية جيداً أو الفاسدة.

عوامل الخطرعند ترجيع الرضع

قد يكون خطراً

يجب على الأم أن تشعر بالقلق والخطر في حال استمرالترجيع لمدة 3 أيام، وظهور عدة أعراض عبارة عن زغللة في العين وارتفاع شديد في درجة الحرارة والإغماء في بعض الحالات، وفي بعض الحالات تلاحظ الأم بعض نقاط دم في القيء، آلام في الصدر والبطن، استمرار الاستفراغ من 15 إلى 30 دقيقة.

علاج الترجيع عند الرضع

يقدم له محلول الجفاف