محمد الفلاح - النائبة الثرية.. كم تبلغ ثروة كامالا هاريس

الخميس 15 يوليه 2021

كامالا هاريس هي أول امرأة ومن أصول ملونة، تصبح نائبة للرئيس الأمريكي، ولكنها أيضا تعتبر من أثرى السياسيين في البيت الأبيض.



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اختياره لهاريس نائبة له، في انتخابات الرئاسة في 11 أغسطس عام 2020، لتصبح لاحقا أول أمريكية من أصل إفريقي، وأول أمريكية هندية، تشغل منصب "نائب رئيس أمريكا".

ولكن وفقا لفوربس، فإن هاريس تعتبر كذلك من أغنى الشخصيات في الحكومة الأمريكية، إذ تبلغ ثروتها 7 ملايين دولار.

وتشمل ثروة هاريس المشتركة مع زوجها دوغلاس إمهوف، منازل في لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة، تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين دولار، ومعاش تقاعد من وقت هاريس في حكومة كاليفورنيا بقيمة مليون دولار، وما لا يقل عن 1.2 مليون دولار من حسابات التقاعد لإيمهوف.

كما اشترت هاريس شقة بحوالي 300 ألف دولار في سان فرانسيسكو، في مارس الماضي، قبل أن تنجح ببيع العقار لاحقا مقابل 860 ألف دولار.

وتزوجت هاريس من المحامي المرموق إمهوف في عام 2014، مما أدخل المزيد من الأموال إلى حياتها، وزاد الثروة المشتركة.

ومع ارتفاع شعبية هاريس، استطاع جني 880 ألف دولار تقريبا، من مبيعات كتابها، الذي لاقى شعبية كبيرة لدى الأمريكان.