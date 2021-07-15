الارشيف / صحة ورشاقة

فوائد اللبن الرائب خلال فترة الحمل.. يحمي من ارتفاع ضغط الدم وحرقة المعدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اللبن الرائب خلال فترة الحمل.. يحمي من ارتفاع ضغط الدم وحرقة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل  اللبن الرائب فوائد صحية عديدة خاصة خلال فترة الحمل، حيث يساعد الأمهات الحوامل في الوقاية من الأمراض، لأنه يعد من منتجات الألبان التي يتم الحصول عليها عن طريق تخثر الحليب بمواد حمضية صالحة للأكل مثل عصير الليمون أو الخل، كما أنه غنى بفيتامين أ  وفيتامين ج  وفيتامين هـ ، وفيتامين ب، وحمض الفوليك والفوسفوروالبوتاسيوم والزنك.

5f7958f632.jpg

وطبقا لتقرير نشر في موقع Boldsky، فإن أبرز الفوائد الصحية للبن الرائب خلال الحمل ما يلى: الوقاية من سوء التغذية

تحتاج المرأة الحامل إلى تغذية عالية لجسمها وجنينها، حيث يتم امتصاص جميع العناصر الغذائية الموجودة في اللبن الرائب بسهولة في الجهاز الهضمي، وبالتالي يحمى من سوء التغذية التي تعانى منها الأمهات الحوامل.

 

الحفاظ على مستويات حرارة الجسم

تعانى النساء الحوامل من ارتفاع حرارة الجسم بسبب التمثيل الغذائي في الجسم، يمكن أن يبرد اللبن الرائب حرارة جسم المرأة الحامل، فهو واحد من أفضل فوائد اللبن الرائب أثناء الحمل لتهيئة درجة حرارة البيئة المناسبة للطفل.

 

20190704040858858.jpg

  الوقاية من حرقة المعدة أثناء الحمل

غالبًا ما تعانى الأمهات من حرقة عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، لذا يسهم اللبن الرائب في منع هذا الشعور.

 

منع ارتفاع ضغط الدم الحملي

يعد الحفاظ على ضغط الدم في المستوى الطبيعي لأنه يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن يتحكم في تقلص العضلات في الجسم، بما في ذلك عضلة القلب، فإن وجود مستوى جيد من البوتاسيوم يجعل القلب قادرًا على ضخ الدم وبالتالي يحافظ على ضغط الدم عند مستواه الطبيعي.

  تعزيز المناعة لدى النساء الحوامل

يحتوي اللبن الرائب على فيتامين سي الذي يلعب دورًا في جهاز المناعة، حيث يمكن لفيتامين سى أن يعزز المناعة أثناء الحمل لذلك يمنع أي عدوى.

 

3e3ab82ae7.jpg

  يسهم في  نمو عظام الجنين وأسنانه

يصبح تعظيم نمو الجنين وتطوره أكبر فوائد اللبن الرائب أثناء الحمل، حيث يحتوي اللبن الرائب على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور وفيتامين د، وهي مفيدة جدًا في تكوين العظام والأسنان للجنين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا