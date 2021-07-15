شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اللبن الرائب خلال فترة الحمل.. يحمي من ارتفاع ضغط الدم وحرقة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل اللبن الرائب فوائد صحية عديدة خاصة خلال فترة الحمل، حيث يساعد الأمهات الحوامل في الوقاية من الأمراض، لأنه يعد من منتجات الألبان التي يتم الحصول عليها عن طريق تخثر الحليب بمواد حمضية صالحة للأكل مثل عصير الليمون أو الخل، كما أنه غنى بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ ، وفيتامين ب، وحمض الفوليك والفوسفوروالبوتاسيوم والزنك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Boldsky، فإن أبرز الفوائد الصحية للبن الرائب خلال الحمل ما يلى: الوقاية من سوء التغذية

تحتاج المرأة الحامل إلى تغذية عالية لجسمها وجنينها، حيث يتم امتصاص جميع العناصر الغذائية الموجودة في اللبن الرائب بسهولة في الجهاز الهضمي، وبالتالي يحمى من سوء التغذية التي تعانى منها الأمهات الحوامل.

الحفاظ على مستويات حرارة الجسم

تعانى النساء الحوامل من ارتفاع حرارة الجسم بسبب التمثيل الغذائي في الجسم، يمكن أن يبرد اللبن الرائب حرارة جسم المرأة الحامل، فهو واحد من أفضل فوائد اللبن الرائب أثناء الحمل لتهيئة درجة حرارة البيئة المناسبة للطفل.

الوقاية من حرقة المعدة أثناء الحمل

غالبًا ما تعانى الأمهات من حرقة عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، لذا يسهم اللبن الرائب في منع هذا الشعور.

منع ارتفاع ضغط الدم الحملي

يعد الحفاظ على ضغط الدم في المستوى الطبيعي لأنه يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن يتحكم في تقلص العضلات في الجسم، بما في ذلك عضلة القلب، فإن وجود مستوى جيد من البوتاسيوم يجعل القلب قادرًا على ضخ الدم وبالتالي يحافظ على ضغط الدم عند مستواه الطبيعي.

تعزيز المناعة لدى النساء الحوامل

يحتوي اللبن الرائب على فيتامين سي الذي يلعب دورًا في جهاز المناعة، حيث يمكن لفيتامين سى أن يعزز المناعة أثناء الحمل لذلك يمنع أي عدوى.

يسهم في نمو عظام الجنين وأسنانه

يصبح تعظيم نمو الجنين وتطوره أكبر فوائد اللبن الرائب أثناء الحمل، حيث يحتوي اللبن الرائب على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور وفيتامين د، وهي مفيدة جدًا في تكوين العظام والأسنان للجنين.