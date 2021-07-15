شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات الكولاجين وسيلة للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد الكولاجين بشكل طبيعي في جسم الإنسان، ولكن تنخفض مستوياته مع تقدمنا ​​في العمر، بدءًا من منتصف العشرينات، ويمكن أن تساعد مكملات الكولاجين في الحفاظ على بشرة شابة ومتوهجة، ووفقا لتقرير لموقع INSIDERتأتي المكملات الغذائية بأشكال مختلفة، ولكنها تُصنع غالبًا من الأبقار أو المصادر البحرية وتستهلك في شكل مسحوق، يقوم المستخدمون بإذابة المكمل الغذائي في القهوة أو مزجه في العصائر.

وتعمل مكملات الكولاجين بطريقتين، فهي تعمل كبروتين وتزود الجسم بالأحماض الأمينية، وقد تعمل مكملات الكولاجين كمراسلة للخلايا وتحفز تخليق وإعادة تنظيم ألياف الكولاجين الجديدة، وبالتالي تدعم بنية الجلد والأظافر والعظام وأنسجة المفاصل، ويجب تناول مكملات الكولاجين يوميًا لعدة أشهر لرؤية النتائج، ولكن لا يلاحظ كل من يتناوله اختلافًا ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وتشير الدراسات إلى أن مكملات الكولاجين يمكن أن تحسن الجلد وهناك أدلة تشير إلى أن مكملات الكولاجين يمكن أن تكون مصدرًا خامًا مفيدًا للبروتين النقي للجسم ، والذي قد يكون له فوائد للبشرة.

وجدت مراجعة لـ 11 دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا مكمل الكولاجين كل يوم لمدة شهر على الأقل شهدوا زيادة في مرونة بشرتهم ومستوى ترطيبها ، ونظرًا لأن النساء تميل إلى استهلاك بروتين أقل من الرجال عمومًا، يمكن أن تكون المكملات مفيدة لهم، لكن الكولاجين ليس بروتينًا كاملاً ، لذلك من المهم تناول نظام غذائي متنوع.

ونظرًا لأن الكولاجين موجود عادةً في البروتين الحيواني ، فقد كان على النباتيين أن يتعاملوا مع منتجات تعزيز الكولاجين المصنوعة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية فهناك محاولات لتصنيع مكملات كولاجين طبيعيه والتي تستخدم مدخلات متجددة وطبيعية ولا تتطلب سوى جزء صغير من الأرض والمياه والوقت اللازم لإنتاج الكولاجين التقليدي بعيدا عن أي مصدر حيوانى.