شكرا لقرائتكم خبر عن علاج آلام الكعبين.. استخدم الكمادات الدافئة وكريمات المساج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من آلام الكعبين والذى له الكثير من الأسباب سواء مرضية بوجود مشكلة فى العظام أو لأسباب عرضية، والتى غالبا ما تكون عند الكثير من الأشخاص بسبب الجهد الزائد والمستمر أو ارتداء أحذية غير مريحة.

وذكر موقع "the health" الطبى أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الأمراض التى تسبب آلام الكعبين وهى:

1- التهاب الأوتار ويكون فى الوتر السفلى للقدم، أو فى الوتر الخلفى، أو وتر العرقوب أو وتر أخيل.

2- التهابات فى الأغشية المبطنة للقدم أو الدهون المبطنة للقدم .

3- التهاب المخدات الزلالية المحيطة بالقدم .

وقال التقرير الطبى المنشور على الموقع ، إن التشخيص يتم من خلال 3 طرق:

1- الفحص الإكلينيكى والتعرف على نوع الألم وتصور سبب الالتهاب، وهل هناك علامات فى التهابات أخرى سببت هذه الأعراض.

2- إجراء بعض الفحوصات المعملية مثل سرعة الترسيب، وحمض اليوريك فى الدم، وفحص الدهون، والفحص الخاص بـ " سى ار بى " البروتين الخاص بالالتهابات الروماتيزمية.

3- فحص الموجات الصوتية، وهو من أحدث الفحوصات ونتائجه مذهلة فى تشخيص آلام الكعب، حيث تشخص مكان الالتهاب فى فترة مبكرة جدا حتى قبل حدوث مسمار القدم، أو الشوكة العظمية التى تظهر فى الأشعة العادية ، كما أنها تكشف فحص الأوتار والالتهاب فى المخدات الزلالية الموجودة فى القدم .

وأوضح الموقع أن طرق العلاج متنوعة ومنها :

1- لابد أن يرتدى المريض أحذية تحتوى على بطانة طبية أو خفيفة، بحيث تقلل احتكاك الوزن مع المشى، وأن يضيف " الفرش الطبى " المحدد ويحتوى على السيليكون الذى يساهم فى تقليل تأثير الوزن على التهابات الأوتار .

2- الكمادات الدافئة أو أجهزة العلاج الطبيعى بالموجات الصوتية التى تحسن وتخفف الآلام .

3- التدليك وكريمات المساج الخاصة بالعظام .

4- تحذير المريض بمنع السير "حافى القدمين" داخل أو خارج البيت مع الحفاظ على ارتداء أحذية طرية تقلل احتكاك القدمين بالأرض .

5- لو تكونت الشوكة العظمية يكون الفرش الطبى بالأحذية أساسي مع العلاج بمضادات الالتهاب التى تقلل من الالتهاب والألم فى الشوكة العظمية.

6- العلاج بالموجات التصادمية فى بعض الأجهزة تحدث نوع من الموجات الصوتية بدقات ترددها عالى مثل النبضات وهى تقلل الالتهاب من الشوكة العظمية وبتعمل لها تفيتت.

7- الحقن الموضوعى فى حالة عدم الاستجابة للأجهزة ، عن طريق الحقن بأكثر من طريقة وأكثر من مادة مثل الحقن بالكورتيزون، أو الحقن بمواد مضادة للالتهاب ، أو حقن بالزيت المفصلى ، أو بعض الأحيان الحقن بالسائل البلازما.

8- الجراحة وهى الحل الأخير إن لم تستجب آلام الجسم لكافة الحلول السابقة، ونقوم باستئصال هذة الشوكة العظمية .