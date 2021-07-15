شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لعلاج جفاف العين.. منها الترطيب وتناول أوميجا 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني باستمرار من احمرار أو تهيج أو حكة في العين، فقد تكون مصابًا بمتلازمة جفاف العين، على الرغم من أن هذه الحالة شائعة بين الفئات العمرية المتوسطة والشيخوخة، إلا أن العديد من العوامل البيئية ونمط الحياة تزيد من حدوث جفاف العين بين الأطفال والفئات العمرية الصغيرة.

تحدث متلازمة العيون الجافة عندما تكون الغدد الدمعية غير قادرة على ترطيب العينين، مما قد يسبب عدم الراحة والألم، يمكن أن ينتج نقص الرطوبة في العين عن العيش في أماكن مكيفة الهواء، أو العمل على شاشات الكمبيوتر لساعات طويلة، أو ضعف الإضاءة، أو الانخراط في أنشطة تتطلب تركيزًا محسنًا، بجانب ذلك، يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية وعدم التوازن الهرموني والحساسية والشيخوخة إلى جفاف العين، يمكن أن يكون جفاف العيون المزمن مؤلمًا ويؤثر على جودة حياتك، ويؤثر على رؤيتك ويقلل من إنتاجيتك في العمل، وفقا لموقع " webmd"

طرق طبيعية لعلاج جفاف العين

فيما يلي بعض الطرق الفعالة والطبيعية لعلاج حالة جفاف العين:

حافظ على رطوبتك

يعتبر شرب الماء العادي هو الأفضل لضمان عمل الغدد الدمعية المسئولة عن إطلاق السوائل لتطهير العين وحمايتها، يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في إنتاج كمية صحية من الدموع والزيوت الطبيعية ، بينما ينتج عن الجزء المسيل للدموع المجففة سطح عين خشن، مما يؤدي إلى جفاف العين وتهيّجها.

قلل من تناول المشروبات التي تؤدي إلى جفاف الجسم، مثل المشروبات المحتوية على الكافيين، يمكن أيضًا زيادة تناول الفاكهة الغنية بالمياه مثل البطيخ، والخوخ، والخيار، والفراولة، وما إلى ذلك من أجل رؤية صحية ومنع جفاف العين.

أضف الأحماض الدهنية الأساسية إلى نظامك الغذائي

يمكن أن يساعد دمج الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية في النظام الغذائي في الحفاظ على صحة العين لأنها تحسن طبقة زيت العين، ووفقًا للعديد من الدراسات، فإن استهلاك كميات كافية من الأحماض الدهنية الأساسية يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة جفاف العين، بعض الأطعمة الغنية بأوميجا 3 تشمل بذور الكتان والبيض وبذور الشيا والأسماك الدهنية والجوز والبيض.

اغسل عينيك

إذا كنت تضعين مكياج العيون كل يوم ، فتأكدي من تنظيف الجفون والرموش والجلد المحيط بشامبو الأطفال أو الصابون اللطيف، بعد غسل العين، بلل قطعة قماش نظيفة بالماء الدافئ واتركها على عينيك لمدة دقيقة على الأقل، تساعد الحرارة المنبعثة من الضاغط على تفكيك الزيوت المسدودة في الغدد وتقليل الالتهاب، مما يجعل عينيك تشعران بتحسن ويخفف من التهيج.

ارتداء النظارات الشمسية

يمكن أن يؤدي التعرض المطول للغبار والدخان والملوثات إلى جفاف العين، لذلك ، تأكد من ارتداء النظارات الشمسية الملفوفة التي تقلل من ملامسة العين للحطام وتمنع جفاف العين. إلى جانب ذلك ، تمنع النظارات أيضًا العينين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس التي يمكن أن تلحق الضرر بالقرنية والعدسة وشبكية العين وتقلل من خطر التنكس البقعي.