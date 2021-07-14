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بيانات رسمية: بريطانيا تسجل 42.302 إصابة بكورونا في أكبر زيادة يومية

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محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 42302 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، وهي أعلى زيادة يومية تسجلها البلاد منذ 15 يناير (كانون الثاني)، كما سجلت 49 وفاة.

 

وتتزايد حالات الإصابة بالمرض في بريطانيا منذ أواخر مايو أيار على الرغم من أن عدد الوفيات ظل أقل مما كان عليه في الموجات السابقة للجائحة.

 

وسجلت البلاد 36660 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الثلاثاء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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