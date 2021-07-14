صور.. آلاف اليونانيين يحتجون على حملة التطعيم ضد كوفيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتشد أكثر من 5000 من المحتجين المناهضين للقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة اليونانية أثينا، الأربعاء.

ولوح بعضهم بالأعلام اليونانية والصلبان الخشبية، للتعبير عن معارضتهم لبرنامج اليونان للتطعيم ضد فيروس كورونا.



وتجمع المحتجون أمام البرلمان في ظل وجود كثيف للشرطة، وهتفوا "خذوا لقاحاتكم واخرجوا من هنا!" كما طالبوا رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بالاستقالة.





وكان احتجاج الأربعاء أكبر تعبير عن المعارضة لحملة التطعيم. وأظهر استطلاع للرأي في الآونة الأخيرة لصالح تلفزيون (سكاي) أن معظم اليونانيين قالوا إنهم سيحصلون على اللقاح، كما أيدت الغالبية التطعيم الإلزامي لبعض فئات السكان.

وحصل حوالي 41% من اليونانيين على جرعات التطعيم كاملة. كانت الحكومة قد أمرت يوم الاثنين بالتطعيم الإلزامي للعاملين بالرعاية الصحية والعاملين في دور المسنين، في أعقاب زيادة كبيرة في إصابات كوفيد-19 الجديدة، في منتصف الموسم السياحي الحيوي في البلاد.

وفي اليونان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، أصيب أكثر من 444700 بالعدوى منذ ظهور الجائحة، كما توفي 12782. وسجلت السلطات قرابة 3000 إصابة جديدة الأربعاء.



