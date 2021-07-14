"رويترز" تنشر توضيحاً بشأن خبر عن "خلط لقاحات كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت وكالة "رويترز"، الأربعاء، توضيحاً حول غياب السياق في خبر نشرته يوم الإثنين 12 يوليو/تموز حول مزج لقاحات كوفيد- 19، التي تنتجها شركات مختلفة.

ونقلت الوكالة في خبرها عن كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية تحذيراً من خلط اللقاحات، دون تفاصيل إضافية.

واليوم الأربعاء، نشرت وكالة "رويترز" توضيحاً عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه إن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن وكالات الصحة العامة، وليس الأفراد، يجب أن تتخذ قرارات بشأن خلط ومطابقة لقاحات كوفيد- 19، بناءً على البيانات المتاحة.

وأشارت الوكالة في توضيحها أنها ستحذف التغريدات الأخرى التي تفتقر إلى السياق.



ونصحت سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، الأفراد بعدم خلط ومطابقة لقاحات كورونا من مختلف الشركات المصنعة، قائلة إن مثل هذه القرارات يجب أن تُترك لسلطات الصحة العامة.

وقالت سواميناثان في إفادة صحفية على الإنترنت يوم الإثنين بعد سؤال حول الحقن المعزز: "إنه اتجاه خطير بعض الشيء هنا".

وأضافت: "سيكون وضعاً فوضوياً في البلدان إذا بدأ المواطنون في تقرير متى ومَن سيتناول جرعة ثانية وثالثة ورابعة".