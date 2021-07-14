شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فوائد وأضرار ريجيم الخضراوت والفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي الفواكه والخضراوات على تركيبة غذائية مفيدة للغاية، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، مما يجعلها خيارا غذائيا لفقدان الوزن، من خلال التقرير التالي نوضح ماذا يحدث لجسمك عند اتباع رجيم الفواكه والخضراوات فقط، حسبما كما نشر من موقع timesofindia.

ريجيم تناول الفاكهة والخضراوات فقط

تعتبر جزءًا من النظام الغذائي للرياضيين وكمال الأجسام بسبب قيمتها الغذائية، نشأ النظام الغذائي الخاص بالفاكهة والخضراوات فقط كمجموعة فرعية من النظام النباتي، حيث يتم استهلاك الأطعمة في صورتها الطبيعية، ويشمل هذا النظام الغذائي أيضا تناول المكسرات والبذور، بصرف النظر عن السماح للنباتيين باستكشاف المزيد من الخيارات، تم ربط النظام الغذائي للفواكه والخضراوات بالعديد من الفوائد الصحية.



الفاكهة والخضراوات

الفوائد الصحية لريجيم الفواكه والخضراوات

يبدو أن الفواكه والخضراوات تقدم أكثر من مجرد خسارة للوزن، لقد أظهروا أنها تقلل من مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وتعزز صحة الأوعية الدموية وجهاز المناعة علاوة على ذلك، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تقلل من تلف الحمض النووي، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، بينما تبدو كل هذه العوامل مفيدة.



الفاكهة والخضروات

سلبيات ريجيم الفواكه والخضراوات

في حين أن مثل هذا النظام الغذائي عادة ما يتم اتباعه لفقدان الوزن، إلا أنه ضار للجسم حيث لا يوجد مصدر آخر للتغذية يحصل عليه الجسم، وهذا يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير صحي من فقدان الوزن.

قد يفقد الجسم مع هذا النظام كتلة العضلات وقوتها، سيكون هناك نقص أو اختلال في المغذيات الكبيرة، حيث إن الفواكه والخضراوات لا تحتوي على الدهون والبروتينات الضرورية للجسم، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ما قد يؤدى تدريجيًا إلى انخفاض كبير في مستويات الطاقة، مما يجعل من الصعب القيام بالأنشطة اليومية.

بصرف النظر عن المغذيات الكبيرة الأساسية، تفتقر الفواكه والخضراوات إلى العناصر الغذائية المهمة الأخرى مثل الكالسيوم والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أن هذا النظام الغذائي قد يؤدي إلى تناول جرعة زائدة من الألياف مما ينتج عنه الشعور بالانتفاخ.



الفاكهة والخضروات

ماذا تفعل بدلاً من ذلك

يتفق معظم خبراء التغذية على أن الوجبات المتوازنة مهمة بغض النظر عن هدفك، حيث يحتاج جسمك إلى تغذية كاملة سواء كنت ترغب في إنقاص الوزن أو زيادة كتلة العضلات، حاول دمج الفواكه والخضراوات كجزء من خطة نظام غذائي متوازن، لا تعتمد فقط على الأطعمة النيئة، لأنها قد تضر بالجسم على المدى الطويل.

إذا كنت ترغب في التخلص من السموم وتطهير جسمك، فعليك اتباع نظام الخضراوات والفاكهة لمدة 3 أيام على الأكثر وليس على المدى الطويل.