شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على الجرعة المناسبة من فيتامين د للحفاظ على صحة عظامك وأسنانك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في موقع اكسبريس، أفضل الأطعمة التي تعد مصدرا مهما لفيتامين د، والذى يساعد في الحماية من فيروس كورونا، وتعزيز جهازك المناعى، بجانب دوره في التحكم بكمية الكالسيوم والفوسفات في أجسامنا، حيث إن فيتامين د يعد ضروريا لصحة الجسم، ويسهم أيضا في الحفاظ على قوة العظام والأسنان، مع الحفاظ على العضلات.

وأكد الخبراء أن حوالي 80 % من جميع مرضى فيروس كورونا يعانون من نقص في فيتامين د، الذى يطلق عليه فيتامين "أشعة الشمس" الذى له دورًا رئيسيًا في حماية الجسم من الفيروس، فلا بد من تناوله يوميًا خلال أشهر الشتاء لتعويض النقص الذى ينتج من تراجع درجات الحرارة.

وحدد التقرير بعض الأطعمة التي تعد مصدرا مهما لفيتامين د كالتالى:الأسماك الزيتية

تعتبر الأسماك الزيتية من أفضل أنواع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د)، وفقًا لهيئة الصحة البريطانية، وتشمل الأسماك الزيتية السلمون والرنجة والسردين والتونة وغيرها الكثير، حيث توفر الرنجة الطازجة ما يصل إلى 5 مليجرام من فيتامين د في جزء واحد 100 جرام، وهذا هو نصف كمية فيتامين (د) اليومية التي توصي به الهيئة الصحية خلال فصل الشتاء.

الكبدة

يعتبر كبد البقر مصدرًا هاما آخر لفيتامين د، بالإضافة إلى أنواع أخرى من اللحوم الحمراء.

البيض

يوجد معظم البروتين في بياض البيض، لكن صفار البيض يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين د، حيث يحتوي صفار بيضة واحدة على ما يقرب من 1 مجم من فيتامين د .

اللحوم الحمراء

تعد مصدر هاما لفيتامين د الذى يعد هاما لصحة الأسنان والعظام.