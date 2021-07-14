شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم للأطفال المصابين بالسمنة.. استخدمى الخضار والفاكهة الملونة وقللى الحلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج بعض الأطفال المصابين بالسمنة إلى اتباع ريجيم صحى لإنقاص الوزن، وعلى مدى العقود القليلة الماضية، تضاعف عدد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بسبب نمط الحياة غير الصحى وتناول الأطعمة السريعة، وتتضمن بعض خطوات التغلب على السمنة عند الأطفال والمراهقين إجراء تغييرات في النظام الغذائي، في هذا التقرير نتعرف على ريجيم للأطفال المصابين بالسمنة وأهم التغييرات الغذائية التي يجب اتباعها لإنقاص الوزن، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال نيوز".



ريجيم للأطفال المصابين بالسمنة

ريجيم للأطفال المصابين بالسمنة

ريجيم للأطفال المصابين بالسمنة يتضمن مجموعة من التغييرات الغذائية وتشمل ما يلي:

- إشراك الأسرة بكاملها في تبني عادات غذائية صحية، تبدأ العادات الصحية في المنزل إذا اختارت الأسرة بأكملها وضع خطة نظام غذائي صحي، ومع مشاركة جميع أفراد الأسرة ، سيكون من الأسهل على الطفل الذي يعاني من زيادة الوزن أو السمنة إجراء تغييرات دائمة وهذا ما يسمى أيضًا القيادة بالقدوة، الطفل الذي يرى والديه يأكلان المزيد من الفاكهة والخضراوات ويتبعان نمط حياة صحى من ممارسة الرياضة وتقليل وقت التلفزيون يميل إلى فعل الشيء نفسه.

-تعليم الأطفال الأطعمة الصحية وغير الصحية في مرحلة مبكرة من الطفولة.

-الطبخ الصحي أمام الطفل، فإعطاء الطفل وظيفة مناسبة لسنه في التحضير الصحي للأطعمة يساعد أيضًا في غرس عادات غذائية صحية، تشمل الخيارات الغذائية الصحية تناول خضراوات وفواكه بألوان قوس قزح وهذا يشمل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات:

-أحمر (بنجر ، طماطم)

-برتقالي (جزر ، كوسة)

-أصفر (بطاطس ، موز)

-أخضر (خس ، بروكلي)



ريجيم للأطفال المصابين بالسمنة

-ضمان وجبة فطور صحية وإلزامية الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار أقل عرضة لزيادة الوزن أو السمنة من أولئك الذين يتخطون الوجبة الأولى في اليوم، يمكن أن تكون وجبة الإفطار الصحية عبارة عن دقيق الشوفان والفاكهة الطازجة وحبوب الإفطار الكاملة مع الحليب قليل الدسم.

-ضمان وجبات منتظمة، وفي الوقت المناسب لمنع تناول الوجبات الخفيفة والإفراط في تناول الطعام في الوجبات.

-تقليل الدهون في النظام الغذائي، يجب التخلص تمامًا من الدهون غير الصحية ويمكن تناول الدهون الصحية مثل: الأسماك والمكسرات والزيوت النباتية يجب أيضًا تنظيم تلك الدهون الصحية بكميات معتدلة.

-التقليل من تناول الطعام بالخارج وتجنب الوجبات السريعة عند تناول الطعام بالخارج.

-لا يلزم منع الحلويات والوجبات الخفيفة تمامًا من النظام الغذائي عدم وجود حلويات أو حظر للطعام سيجعل الطفل يتوق أكثر ويميل إلى الإفراط في تناول الطعام عندما تتاح له الفرصة، بدلاً من ذلك ، يمكن تحديد كمية الحلويات والمخبوزات.

- يمكن تقديم الحلويات والوجبات الخفيفة القائمة على الفاكهة كبدائل. يجب ألا تتجاوز الوجبات الخفيفة الإضافية 100 إلى 150 سعرة حرارية.

-يجب تجنب مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تمامًا.



ريجيم للأطفال المصابين بالسمنة

يمكن تقديم الفاكهة كاملة ، مثل قطع العصير المجمدة ، أو عصائر الفاكهة ، أو إضافتها إلى الزبادي أو مهروسة في الحلويات.

-يجب التحكم في أحجام وكميات الطعام، زيادة الوزن يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن للتحكم في كمية الطعام ، يجب استخدام أطباق أصغر.

-يجب قراءة ملصقات الطعام بعناية قد تعطي هذه أدلة على السعرات الحرارية والمكونات وأحجام الحصص أيضًا.

-يمكن جعل التدريبات المنتظمة ممتعة من خلال القيام بها مع الطفل مكن أن تكون نزهة سريعة في الحديقة مع الطفل أو اللعب أو الرقص مع الطفل.

- يجب تقييد وقت التلفزيون والكمبيوتر وألعاب الفيديو لزيادة وقت اللعب ووقت النشاط يوصي الخبراء بألا يقضي الأطفال أكثر من ساعتين في استخدام الشاشات في اليوم يجب أيضًا تجنب تناول الطعام قبل التلفاز.

-أهداف الوزن والريجيم القاسية والسخرية من وزن الطفل لا تساعد الطفل على إنقاص وزنه.