ليبيا عن إغلاق الحدود المؤقت مع تونس: يتماشى مع سياستها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الحكومة الليبية، أن قرار إغلاق الحدود مع تونس، مؤقتا، ويتفق مع سياسة جارتها في الإغلاق بين الولايات، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن العلاقات بين ليبيا وتونس وطيدة وأخوية، مشيرًا إلى أن قرار إغلاق الحدود المؤقت يتفق مع سياسة تونس في الإغلاق بين الولايات.



وأوضح حمودة، أن بلاده حصلت على 800 ألف جرعة من لقاح كورونا حتى اليوم الأربعاء، فيما تنتظر الحصول على 500 ألف جرعة أخرى خلال الأيام المقبلة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، مؤكدًا أن الحكومة لن تدخر أي جهد سواء في الداخل أو الخارج لخدمة مواطنيها.

زيادة كبيرة





من جانبه، أكد وزير الصحة علي الزناتي، أن جميع المنافذ في بلاده اتخذت كل إجراءات الحيطة والحذر لمجابهة فيروس كورونا، كاشفًا عن زيادة وصفها بـ"الكبيرة" في النتائج الإيجابية لتحاليل فيروس كورونا بليبيا.

ورغم ذلك، إلا أن الوزير الليبي، قال إن بلاده تقع في المنطقة الآمنة بالنسبة لانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه بعد مرور أكثر من 8 أيام، فإن حالات الإصابة بكورونا المتزايدة تتناسب عكسيا مع حالات الإيواء في مراكز العزل المختلفة ومع حالات الوفاة.

آخر موعد





لجنة متابعة أوضاع العالقين في تونس، حددت بعد غد الجمعة، آخر موعد لعودة العالقين في تونس، مطالبة الراغبين في العودة بسرعة إجراء تحليل "بي سي آر"، على نفقة الدولة بالمختبرات المعتمدة لدى القنصلية العامة، واعتماد نتائج تحاليلهم من القنصلية والتوجه إلى معبر رأس أجدير للمغادرة.

وكانت الحكومة الليبية، أغلقت الخميس الماضي، الحدود مع تونس لمدة أسبوع، ينتهي الغد، إلا أن قرار لجنة متابعة أوضاع العالقين في تونس، يعني أن الحكومة قد تلجأ لتمديد فترة غلق الحدود.

تدهور الأوضاع





بدوره، قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن "المنفي" وجه اليوم الأربعاء، كتاباً إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لتسخير كل الإمكانات لدعم تونس، بعد تدهور الأوضاع الوبائية فيها.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي، على وضع الإجراءات اللازمة قيد التنفيذ في أسرع وقت حتى يتمكن التونسيون من مواجهة الجائحة.

حصيلة قياسية





وأعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 2604 إصابات جديدة بكورونا، وشفاء 415 شخصًا، وتسجيل 3 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 212 ألفًا و13 شخصًا، بينهم 26 ألفًا و778 حالة نشطة، ووفاة 3248 شخصا.