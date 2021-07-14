حصيلة يومية مخيفة لكورونا في العراق.. والأطباء يخشون كارثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تسجيل 9635 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في واحدة من أقسى حصائل الأشهر الأخيرة.

وثبتت إصابة نحو 1,5 مليون شخص في العراق منذ تفشي الوباء في مارس/آذار 2020، ووفاة 17677 مريضا، وفق الوزارة.



وتحلّ هذه الحصيلة المقلقة والقياسية لشهر يوليو/تموز، في سياق مأسوي بعد يومين من اندلاع حريق مروع في القسم المخصص لمرضى كوفيد في مستشفى بمدينة الناصرية جنوبي العراق، وذهب ضحيته 60 شخصا على الأقل بحسب الأرقام الرسمية غير النهائية.

وتتكاثر الإصابات في ظلّ ارتياب عراقيين كثر من عمليات التلقيح والتدابير الصحية، ما يثير خشية أطباء من "كارثة وبائية".



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قال، الأحد، إنّ "الوضع تحت السيطرة" رغم إقراره بالزيادة المطردة في عدد الإصابات.