شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة لإنقاص الوزن خلال فترة الحمل.. احرصى على منتجات الألبان والخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن خلال فترة الحمل، أمر طبيعي ولكن لو كان أكثر من اللازم يصبح الأمر مقلقا لبعض السيدات، ولكن تناول الأطعمة المغذية أثناء الحمل أمر ضروري للحفاظ على صحتك ومنح طفلك المغذيات التى يحتاجها، وفى السطور القادمة سنقدم لك روشتة لإنقاص وزنك أثناء فترة الحمل بناء على خطة الأكل الصحي، والتركيز على الأطعمة الكاملة التي تمنحك كل العناصر الغذائية بدون زيادة فى الوزن، وفقا لما نشره موقع Healthline.

1. منتجات الألبان

أثناء الحمل، تحتاجين إلى تناول المزيد من البروتين والكالسيوم لتلبية احتياجات طفلك الصغير الذي ينمو، يجب أن تكون منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي في القائمة.

2. البقوليات

تشمل هذه المجموعة من الأطعمة العدس والبازلاء والفول والحمص وفول الصويا والفول السوداني ، تعد البقوليات من المصادر النباتية الرائعة للألياف والبروتين والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم - وكلها يحتاجها جسمك أكثر أثناء الحمل.

3. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة ليست فقط لذيذة، بل إنها غنية أيضًا بالبيتا كاروتين، وهو مركب نباتي يتحول إلى فيتامين أ في جسمك.

4. سمك السلمون

السلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية التي لها مجموعة من الفوائد، توجد بكميات كبيرة في المأكولات البحرية، وتساعد في بناء دماغ وعين طفلك ويمكن أن تساعد في زيادة طول الحمل.

5. البيض

البيض الغذاء الصحي، لأنه يحتوي على القليل من كل العناصر الغذائية التي تحتاجها تقريبًا. تحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 80 سعرة حرارية وبروتين عالي الجودة ودهون والعديد من الفيتامينات والمعادن.

6. البروكلي والخضار

البروكلي والخضراوات الخضراء الداكنة ، مثل اللفت والسبانخ، تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي ستحتاجها. حتى إذا كنت لا تحب تناولها ، فغالبًا ما يتم حشرها في جميع أنواع الأطباق.

7. اللحوم الخالية من الدهون والبروتينات

تعد اللحوم الخالية من الدهون والدجاج مصادر ممتازة للبروتين عالي الجودة..

8. التوت

يحتوي التوت على الكثير من الفوائد في عبواته الصغيرة مثل الماء والكربوهيدرات الصحية وفيتامين ج والألياف ومضادات الأكسدة.

9. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مليئة بالألياف والفيتامينات والمركبات النباتية، فكرى في الشوفان والكينوا والأرز البني وتوت القمح والشعير بدلاً من الخبز الأبيض والمكرونة والأرز الأبيض.

10. الأفوكادو

الأفوكادو فاكهة غير عادية لاحتوائه على الكثير من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

11. الفاكهة المجففة

تحتوي الفواكه المجففة بشكل عام على نسبة عالية من السعرات الحرارية والألياف والفيتامينات والمعادن المختلفة. تحتوي قطعة واحدة من الفاكهة المجففة على نفس الكمية من العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة الطازجة ، فقط بدون كل الماء وبصورة أصغر بكثير.

12. زيت كبد السمك

يتكون الزيت من كبد السمك الدهني ، وهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية EPA و DHA ، وهما عنصران أساسيان لنمو دماغ الجنين وعينيه.

13. الماء

علينا جميعًا أن نحافظ على رطوبتك. وخاصة الحوامل أثناء الحمل ، يزداد حجم الدم بنحو 45 %، سيوجه جسمك الترطيب لطفلك ، ولكن إذا لم تراقب كمية الماء التي تتناولها ، فقد تصاب بالجفاف.