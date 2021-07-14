مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المؤكدة في المناطق اليمنية المحررة، إلى 6964 حالة، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة اليوم الأربعاء 14 يوليو/ تموز 2021م.



وذكرت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، أنها سجلت ثلاث حالات اليوم الأربعاء، حالتان منها في حضرموت، وحالة وحيدة في عدن.

وأفادت اللجنة أن مستجدات اليوم سجلت أيضا 4 حالات شفاء جاءت جميعها في مأرب، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة 6964، منها 1366 حالة وفاة، و4151 حالة شفاء