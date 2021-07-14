صحة ورشاقة

مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المؤكدة في المناطق اليمنية المحررة، إلى 6964 حالة، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة اليوم الأربعاء 14 يوليو/ تموز 2021م.

 

وذكرت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، أنها سجلت ثلاث حالات اليوم الأربعاء، حالتان منها في حضرموت، وحالة وحيدة في عدن.

 

وأفادت اللجنة أن مستجدات اليوم سجلت أيضا 4 حالات شفاء جاءت جميعها في مأرب، دون تسجيل أي حالة وفاة.

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة 6964، منها 1366 حالة وفاة، و4151 حالة شفاء

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا