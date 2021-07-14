صحة ورشاقة

تعرف على نظام غذائى يساعد مصابى كورونا على التعافى

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في موقع اكسبريس، عن بعض الأطعمة التي تساعد المصابين بفيروس كورونا من التعافى سريعا من العدوى الفيروسية، حيث تبين أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا عالي الجودة وغنيًا بالنباتات أقل عرضة للإصابة بـالفيروس أو الإصابة بأعراض شديدة.

 

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  وحدد التقرير أن اتباع نظام غذائى نباتى من خلال تناول الأطعمة النباتية مثل البقوليات تساعد في خفض خطر الإصابة من فيروس كورونا، لذا حدد الخبراء بأهمية تناول هذه الأطعمة:
 

1.تناول الفواكه خاصة الغنية بفيتامين سى والتي تعزز جهازك المناعى.

2.تناول الخضراوات التي تمدك بالعناصر والفيتامينات الغذائية.

3.تناول البقوليات (الفاصوليا والبقول) والبذور والحبوب الكاملة.

4.تناول الأسماك الزيتية وتجنب الأطعمة المصنعة بدرجة عالية.

وأشار الخبراء بعد فحص هذا النظام الغذائي ومدى تأثيره على خفض حدة الأعراض بالفيروس، حيث تبين أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا عالي الجودة وغنيًا بالنباتات أقل عرضة للإصابة، لأنه يحتوى على كمية أكبر من الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات.

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وأوضح التقرير عن وجود علاقة بين جودة النظام الغذائي وخطر الإصابة بفيروس كورونا، مع الأخذ بالاعتبار حساب العمر ومؤشر كتلة الجسم (BMI) والتدخين والنشاط البدني والظروف الصحية الأساسية ، فضلاً عن عادات ارتداء الأقنعة والكثافة السكانية.

وكانت أظهرت دراسة حديثة نشرت في "اكسبريس"،أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا لكنه يشمل الأسماك والمأكولات البحرية، هم أقل عرضة للإصابة بمرض شديد من فيروس كورونا، لكن هذا التقرير يكشف لأول مرة  أن اتباع نظام غذائي عالي الجودة يقلل في الواقع من فرص الإصابة بالمرض في المقام الأول.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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