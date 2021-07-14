شكرا لقرائتكم خبر عن حركات العين وتعبيرات الوجه بتساعد على قراءة أفكار ومشاعر الآخرين..اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المفاجآت والصدمات وحالة الانتظار لمعرفة المشاعر الصادقة ممن نتعامل معهم يمكن أن تتبدل إذا تمكنا من محاولة قراءة المشاعر والأفكار التي تدور بذهنهم، وربما تخيلنا أن تلك هي قدرة خارقة لا نستطيع امتلاكها إلا إذا تحولنا إلى أبطال خارقين، لكن في الحقيقة أن الأمر ليس بهذه الصعوبة، بإمكانك ببساطة أن تقرأ أفكار الآخرين فقط من خلال متابعة حركة العين واليد أو تعبيرات وجوههم، فإن معظم الحركات التي نقوم بها أثناء الحديث تكون مرتبطة بما نفكر به فى اللا وعى،

يقدم موقع ال Brightside تقريرا ببعض الحيل التي يمكنك من خلالها قراءة أفكار الآخرين والتعرف على حقيقة مشاعرهم.

الإيماء بكثرة:



ايماءات متكررة تعمى رفض الحديث

حين تتحدث عن شيء غير مرغوب فيه بالنسبة للشخص الذي تتحدث إليه، فإن ذلك الشخص ربما يبدأ في الإيماء لك بشكل متكرر لذا فإنك يجب أن تركز انتباهك أثناء حديثك عن شيء أمام شخص ما، فإن رأيته يقوم بتلك الإيماءات المتكررة، حاول أن تجد طريقة مختلفة تتحدث بها مع محاولة الإيجاز، فربما ذلك يجعل المستمع ينجذب أكثر إلى حديثك ويجد فيه المتعة، بل وقد تجده يتفاعل معك أيضا ويطلب منك أن تحكي المزيد.

ضم الفكين:



ضم الفكين يعنى حالة مزاجية سيئة

من المعروف أنه حين يضم الشخص فكيه إلى بعضهما فإن ذلك يشير إلى أنه يفكر في شيء يسبب له نوعا من الضغط النفسي، إذا رأيت أحدا ما فعل ذلك فاعلم أنه ليس في حالة مزاجية جيدة، وحاول أن تتجنب الحديث معه، أو حاول أن تحدثه عن شيء يخفف عنه ما يتعرض إليه من ضغط نفسي.

المسافة بين الشخصين:



فى الأعلى رفض والأسفل قبول

خلال محاولتك لقراءة ما يفكر به شخص ما أثناء تحدثك إليه، فيمكنك أن تنتبه إلى مقدار المسافة التي تفصل بينكما، إذا لاحظت أن ذلك الشخص يحرص على جعل مسافة كبيرة بينكما، فهذه إشارة إلى أنه ليس هناك تواصل مشترك.

حركة العين:



اليسار يكذب واليمين يفكر

يقول أطباء علم النفس أن حركة العين تكشف عن كثير من الحقائق المتعلقة بتصرفات صاحبها، على سبيل المثال فإنه حين يحرك الشخص عينيه جهة اليمين ثم للأعلى وهو يتحدث فإن هذا دليل على أنه يكذب أو يحاول تأليف قصة ما، فحركة العين بتلك الطريقة تساعد على تنشيط الذاكرة وتجعل الشخص يذهب بخياله إلى مدى أبعد، أما حين ينظر الشخص جهة اليسار ثم ينظر إلى الأسفل أثناء حديثه فهذا يعني أنه يحاول استجماع أفكاره.