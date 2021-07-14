شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم كبار السن لإنقاص الوزن والحفاظ على الصحة.. خلى الدايت أسلوب حياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم كبار السن من الأشياء الضرورية لبعض الأشخاص بعد سن الستين، لأن الوزن الزائد يؤثر على الحالة الصحية وقد يؤدى لتفاقم الأمراض المزمنة، لذا يعد فقدان بعض الكيلو جرامات خطوة ضرورية لتحسين صحتنا العامة، ويجب أن يكون إجراء هذا التغيير في حياتك تدريجيًا، وفى نفس الوقت من الأفضل عدم اتباع نظام ريجيم بل اتباع نمط حياة صحى بصفة عامة لكبار السن، بحسب موقع " comfortlife"، في هذا التقرير نقدم 10 نصائح لريجيم كبار السن لإنقاص الوزن بشكل صحي.



ريجيم كبار السن

ريجيم كبار السن لإنقاص الوزن والحفاظ على الصحة

ريجيم كبار السن يجب أن يكون باتباع النصائح التالية وليس من خلال اتباع نظام دايت أو ريجيم.

- نظام غذائي متوازن - يجب ألا تستهلك العناصر الغذائية بمعزل عن غيرها على سبيل المثال، في حين أن الزبدة ليست الخيار الأكثر صحة، فإن قطعة خبز بالزبدة أفضل من قطعة خبز عادية. لأن الزبدة تحتوي على البروتين، لذا فهي تبطئ من معدل تكسير الكربوهيدرات (الخبز) وتتحول إلى سكر في جسمك.

- الأكل المنتظم - هناك فكرة خاطئة مفادها أنه لا يجب عليك تناول وجبة خفيفة لكن في الحقيقة يمكنك تحسين معدل الأيض وحرق الدهون - كمية الطاقة التي يستخدمها جسمك عند الراحة - عن طريق تناول ثلاث وجبات يوميًا وتناول وجبات خفيفة بانتظام، لأن الوجبات الخفيفة تمد جسمك بالطاقة الكافية.

- تجنب الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية - أولاً ، التوازن والاستهلاك السليم للعناصر الغذائية أهم بكثير من عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها ثانيًا ، تناول عبوة تحتوي على 100 سعر حراري من الوجبات السريعة، على سبيل المثال ، لن يشعرك بالشبع وجسمك لن يستفيد منها كثيرًا استبدل الوجبات السريعة بوجبات خفيفة مغذية أكثر، مثل الزبادي والفواكه.



ريجيم كبار السن

-التمارين الرياضية المائية أو السباحة - تجبر المياه عضلاتك على العمل بمقاومة أكبر بكثير مما يمكنها تحمله على الأرض على هذا النحو، تعتبر التمارين الرياضية المائية طريقة رائعة لحرق السعرات الحرارية ، مع زيادة كتلة عضلاتك، فأنت تقلل من مؤشر دهون الجسم.

-المشي - يعد المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا على الأقل طريقة بسيطة للتخلص من السعرات الحرارية.

-تمارين القوة - يعتبر وضع العضلات جزءًا مهمًا من زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك تؤدي إضافة العضلات إلى حرق السعرات الحرارية، لذا فإن أي نمو في هذا القسم سيقلل من وزنك علاوة على ذلك ، لا تحتاج العضلات إلى مساحة كبيرة على جسمك مثل الدهون، لذا فإن زيادة كتلة عضلاتك ستؤدي إلى انخفاض نسبة الدهون في الجسم.



ريجيم كبار السن

- تدريب المرونة - أن تصبح أكثر مرونة سيؤثر بشكل إيجابي على أي نوع آخر من التمارين أو النشاط اليومي تعتبر اليوجا وتمارين البيلاتس من الخيارات الرائعة.

- تحسين وضعية الجسم والجلوس والوقوف بشكل صحيح.

- الراحة- بعد يوم شاق أو تمرين شاق ، خذ قسطًا من الراحة إذا لم ترتاح بشكل كافٍ ، فستكون جلسات التمرين المستقبلية أقل فعالية.