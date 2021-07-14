دلالات شكل الاصابع عن مشاكلك الصحية وطرق العلاج

بيروت - نادين محمد - أحيانًا كثيرة يوجد بعض العلامات في أجسادنا تنبىء ببعض المشاكل الصحية التي تستدعي منا التوقف عندها واستشارة اختصاصي بشأنها.

إذاً إليك ما يقوله شكل أصابعك عن صحّتك.

البنصر أطول من السبابة



يشير بعض الاختصاصيين إلى أنّ كون إصبع البنصر أطول من إصبع السبابة قد يكشف الحساسية تجاه الأمراض الالتهابية مثل التهاب الحنجرة والهيربس والتهاب الكبد والزكام والحصبة.



السبابة أطول من البنصر



قد يشير هذا إلى قابلية للمعاناة من أمراض القلب والأوعية الدموية ومن مرض سرطان الثدي.





أصابع زرقاء



يتحول لون الأصابع لدى بعض الأشخاص إلى أزرق. فإذا كانت هذه حالتك قد تكونين مصابة بمرض Raynaud. وهو ينتج عن خلل في الدورة الدموية تؤثر على لون الأطراف والأنف والأذنين. وقد تتم الإصابة بهذا المرض بعد التعرض المكثف لأشعة الشمس أو عيش مرحلة من التوتر الشديد.



أصابع بيضاء



يدل تحول لون الأصابع إلى أبيض إلى الإصابة بمرض Buerger الذي يسببه التهاب في الأوردة الدموية والشرايين السطحية. ويرتبط 95% من حالات المرض بالتدخين.



تغيّر أشكال الأصابع



يبدأ شكل الأصابع لدى بعض الأشخاص بالتغيّر بشكل مفاجئ. وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب لأن هذا قد يعني الإصابة بالتهاب رئوي أو بتليف الكبد.

تورم الأصابع



ينتج تورم الأصابع عن أسباب مختلفة مثل موجة حر شديدة أو تناول الطعام المالح أو الدورة الشهرية. لكن من الممكن أن يحدث ذلك بسبب خلل في عمل الغدة الدرقية أيضاً. وفي هذه الحالة تتورم الأصابع ثم تعود إلى حالتها الطبيعية بشكل مفاجئ. ولهذا يجب استشارة الطبيب.





العلاج بالأصابع



لعلاج بعض المشاكل الصحية يمكن اللجوء إلى الأصابع. ويطلق على هذه الطريقة اسم تقنية Jin Shin Jitsu اليابانية التي تقوم على الضغط على نقطة في أحد الأصابع للتأثير على أحد أعضاء الجسم في حال معاناته من مشكلة ما.

ولهذا يجب القيام بهذه الخطوات:

يتم الضغط على الإصبع لمدة 3 إلى 5 دقائق مع التنفس العميق ثم تدلك كل مساحة اليد لمدة 3 دقائق.

الإبهام: يرتبط بمشكلات نفسية مثل الاكتئاب والقلق والأعراض الجسدية المرتبطة بها كمشاكل البشرة، الصداع وألم المعدة.

يرتبط بمشكلات نفسية مثل الاكتئاب والقلق والأعراض الجسدية المرتبطة بها كمشاكل البشرة، الصداع وألم المعدة. السبابة: ترتبط بالكليتين والمبولة. ويمكن الضغط عليها أيضاً أن يعالج مشاكل ألم الأسنان، أوجاع العضلات والظهر واضطرابات الجهاز الهضمي.

ترتبط بالكليتين والمبولة. ويمكن الضغط عليها أيضاً أن يعالج مشاكل ألم الأسنان، أوجاع العضلات والظهر واضطرابات الجهاز الهضمي. الوسطى : يتصل هذا الإصبع بالصفراء. ويمكن الضغط عليه أن يساعد على الحد من ألم الشقيقة، من التعب، أوجاع الدورة الشهرية ووجع الرأس الجبهي. كما يلعب دوراً مهماً في السيطرة على الغضب والانفعال.

: يتصل هذا الإصبع بالصفراء. ويمكن الضغط عليه أن يساعد على الحد من ألم الشقيقة، من التعب، أوجاع الدورة الشهرية ووجع الرأس الجبهي. كما يلعب دوراً مهماً في السيطرة على الغضب والانفعال. البنصر : يرتبط بالرئتين والأمعاء الغليظة ويساعد الضغط عليه على التحكم بالمشاعر مثل الخوف والحزن. كما يساهم في علاج أمراض الجهاز الهضمي والربو ومشاكل التنفس والأمراض الجلدية.

: يرتبط بالرئتين والأمعاء الغليظة ويساعد الضغط عليه على التحكم بالمشاعر مثل الخوف والحزن. كما يساهم في علاج أمراض الجهاز الهضمي والربو ومشاكل التنفس والأمراض الجلدية. الخنصر: يتصل بالقلب والأمعاء الرفيعة وبمشاكل العظام والقلب والحنجرة ويرتبط بالمشكلات النفسية مثل التوتر ونقص الثقة بالذات.



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