شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب قياس ضغط الدم فى كلا الذراعين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدقة في قياس مستويات ضغط الدم مهمة للوقاية من المضاعفات الصحية المتعلقة بارتفاع ضغط الدم، لذا يجب أن يكون لديك مقياس ضغط دم في المنزل، ولأننا عادة، نميل إلى أخذ قياسات ضغط الدم على الذراع الأيسر ونلاحظ القراءات إلا أن الدراسات أظهرت أن قياسات ضغط الدم في كلا الذراعين يمكن أن تساعدك في التعرف على مشاكل القلب الكامنة والأمراض الأخرى التي تنجم عن تغيرات ضغط الدم، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب أهمية قياس ضغط الدم في كلا الذراعين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

على الرغم من أنه حتى في المستشفيات، فإن معظم الفحوصات الصحية الروتينية تقيس ضغط الدم في ذراع واحدة فقط، وفي بعض الحالات الخاصة (مثل الفحص الأول لطبيب القلب)، يتم قياس كلا الذراعين، يستخدم هذا القياس أيضًا كمؤشر لحساب مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى المريض.

الاختلاف الطفيف في قراءات ضغط الدم بين الذراعين لا يضر بصحتك، فمن المقبول وجود فرق يزيد عن 10 ملليمترات من الزئبق (ملم زئبق) بين أعلى رقم (انقباضي) وأرقام سفلي (انبساطي)، ومن ناحية أخرى ، فإن الاختلاف الذي يزيد عن 10 ملم يمكن أن يكون تحذيرًا لمشاكل القلب.

يمكن أن تكشف الاختلافات الكبيرة في قياس ضغط الدم في الذراعين أيضًا عن أمراض الأوعية الدموية الطرفية، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، والسكتات الدماغية ، والوفاة المبكرة بسبب مشاكل القلب والدورة الدموية.

مرض الأوعية الدموية المحيطية هو حالة من أمراض الدورة الدموية التي تقلل فيها الأوعية الدموية الضيقة من تدفق الدم إلى الأطراف، وهي علامة على وجود رواسب دهنية وتراكم الكالسيوم في جدران الشرايين.

تشمل عوامل الخطر الشيخوخة والسكري والتدخين، يمكن أن يساعد التشخيص المبكر المريض في إجراء تغييرات في نمط حياته في أسرع وقت ممكن من أجل السيطرة على المرض.

يمكن أن يؤدي الاختلاف أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية بنسبة 60٪. مرض الأوعية الدموية الدماغية هو تلف في الدماغ بسبب انقطاع إمداد الدم، ويمكن أن يسبب أعراضًا مثل السكتات الدماغية وضيق الشريان السباتي وتمدد الأوعية الدموية.

إذا كان لديك فرق أكبر بين قراءتي الذراعين، فقد يكون ذلك علامة على المشكلات الصحية التالية:

• انسداد الشرايين في ذراعيك

• التدهور المعرفي

• السكري

• مرض الكلية

• عيب في القلب

يمكن أن يساعدك أخذ القياسات في كلا الذراعين في التعرف على هذه المشكلات الصحية واتخاذ الخطوات في أسرع وقت ممكن لتحسين حالتك الصحية.

ولا يوجد علاج للاختلاف في قراءات ضغط الدم لأي من الذراعين ومع ذلك ، هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها في حياتك اليومية للحفاظ على ضغط الدم في مستوى صحي:

• ادرج التمارين البدنية في روتينك (يجب أن تمارس الرياضة مثل: المشى 30 دقيقة على الأقل يومياً).

• اتباع نظاما غذائيا صحيا، ويشمل الخضار والفواكه الطازجة قدر الإمكان.

• الحصول على وزن صحي، وحاول أن تقلل من 5-10٪ من وزن جسمك الأساسي وستلاحظ فرقًا.

• التغلب على التوتر خذ قسطًا من الراحة ، وحاول ألا تضغط كثيرًا وتمارين التنفس.

• قلل من التدخين وحاول الإقلاع عنه يعد دخان التبغ ضارًا جدًا للرئتين والشرايين يمكن أن يكون التدخين السلبي أيضًا خطيرًا ، لذلك تجنب قدر الإمكان.

ضغط الدم ليس العامل الوحيد الذي يساهم في أي من الأمراض المذكورة أعلاه، حيث تلعب العديد من العوامل الأخرى أيضًا دورًا مثل العوامل الوراثية ومستويات الكوليسترول وما إلى ذلك، لذا يُنصح بإجراء فحص طبي سنوي لمراقبة جميع المستويات في الجسم واستشارة الطبيب بشأن أي علامات تحذيرية.