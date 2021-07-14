شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم البيض المسلوق أسرع طريقة لإنقاص وزنك فى 14 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم البيض هو أحد أنظمة إنقاص الوزن السريعة، ويتطلب منك ريجيم البيض تناول البيض بطريقة معينة خلال وجباتك لخسارة الوزن، وهى خطة منخفضة السعرات الحرارية ومنخفضة الكربوهيدرات وعالية البروتين مصممة لمساعدتك على إنقاص الوزن بسرعة دون فقدان كتلة العضلات، فى هذا التقرير نتعرف على ريجيم البيض وكيفية اتباعه وفوائده وعيوبه، بحسب موقع "verywellfit".



ريجيم البيض

ما هو ريجيم البيض؟

ريجيم البيض له أشكال مختلفة، بما في ذلك حمية البيض فقط أو حمية البيض المسلوق، وفي جميع أشكال الخطة، ستتناول ثلاث وجبات يوميًا بدون وجبات خفيفة، وتشرب الماء فقط أو المشروبات الخالية من السعرات الحرارية.

تتضمن الأشكال الأكثر مرونة في ريجيم البيض أطعمة مثل الدجاج المشوي والأسماك والخضراوات المطهوة على البخار، لكن تجنب الأطعمة النشوية والسكر.



ريجيم البيض

ماذا يقول خبراء التغذية عن ريجيم البيض؟

البيض غنى بالعناصر الغذائية الهامة حيث يوفر البروتين والكولين وفيتامين د واللوتين والمزيد، ولكن حمية البيض، بشكل عام، منخفضة الكربوهيدرات التي يمكن أن تجعلك جائعًا.

أيضًا ، تناول نفس الطعام مرارًا وتكرارًا يمكن أن يصبح مملًا بالنسبة للبعض، مما قد يؤدي إلى عدم الامتثال للنظام الغذائى.

أنواع ريجيم البيض

نظرًا لعدم وجود نظام غذائي معياري واحد للبيض، فإن ما تأكله يعتمد على النوع الذي تتبعه بشكل عام، يمكنك أن تتوقع تناول الكثير من البيض والبروتينات الخالية من الدهون والخضراوات وبعض الفاكهة.

تتطلب جميع أنواع ريجيم البيض تناول وجبات أساسها البيض، وفيما يلي الأشكال الأكثر شيوعًا:



ريجيم البيض

ريجيم البيض لمدة 14 يومًا

إذا اخترت هذا النوع من ريجيم البيض لمدة أسبوعين من برنامج النظام الغذائي، فستستهلك ثلاث وجبات يوميًا وغير مسموح بتناول الوجبات الخفيفة ولا المشروبات ذات السعرات الحرارية.

كل يوم، تناول وجبة واحدة مع البيض يمكن بناء الوجبات المتبقية حول مصادر أخرى للبروتين الخالي من الدهون مثل الدجاج أو السمك.

لتكملة البروتين في طبقك، يمكنك إضافة خضراوات منخفضة الكربوهيدرات مثل البروكلي أو السبانخ يُسمح أحيانًا بفواكه الحمضيات يُطلق على هذا النظام الغذائي أحيانًا اسم "حمية البيض المسلوق"، ويتطلب تناول البيض المسلوق جيدًا بدلاً من المسلوق أو المخفوق أو المقلي.

ريجيم البيض والجريب فروت

هذا هو نوع مختلف من حمية البيض لمدة 14 يومًا وتستمر لنفس الفترة الزمنية في هذا الإصدار من النظام الغذائي ، تأكل نصف حبة جريب فروت في كل وجبة مع البيض أو البروتين الخالي من الدهون لا يسمح بأي فاكهة أخرى.

رجيم البيض فقط

هذا الإصدار من حمية البيض هو نظام غذائي أحادي الأنظمة الغذائية الأحادية هي برامج متطرفة وغير صحية لفقدان الوزن، حيث تتناول طعامًا واحدًا فقط لفترة طويلة الأشخاص في هذا البرنامج يأكلون البيض المسلوق والماء فقط لمدة أسبوعين.

ولا يُنصح بالتمارين الرياضية في هذه الخطة بسبب الإرهاق الشديد الذي من المحتمل أن تعاني منه.

حمية البيض "الطبية"

تتطلب هذه النسخة من حمية البيض تناول بيضة واحدة وقطعة خبز ثلاث مرات كل يوم يمكنك أيضًا تناول أي عدد تريده من الفواكه والخضراوات.

تشمل المشروبات المسموح بها الماء والقهوة السوداء والمشروبات الأخرى التي لا تحتوي على سعرات حرارية.

يمكن تحضير البيض بالطريقة التي تريدها طالما لم يتم إضافة سعرات حرارية هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام الزبدة أو الزيت لطهي البيض.

ريجيم كيتو بالبيض

تتطلب الأنظمة الغذائية الكيتونية، والتي تسمى أيضًا حمية الكيتو، زيادة تناولك للدهون لوضع جسمك في حالة الكيتوزيه، توصي هذه النسخة من حمية البيض بتناول البيض مع الزبدة والجبن لجعل جسمك ينتج الكيتونات النسبة الأكثر شيوعًا التي يتم الترويج لها على الإنترنت، هي بيضة واحدة إلى ملعقة كبيرة من الدهون (الجبن أو الزبدة

ماذا سوف تأكل فى ريجيم البيض؟

البيض

البروتينات الأخرى الخالية من الدهون، مثل الدواجن والأسماك

الفاكهة، مثل الجريب فروت والتوت

الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ واللفت

الخضروات الأخرى غير النشوية، مثل البروكلي والفطر والفلفل

المشروبات الخالية من السعرات الحرارية، مثل الماء والقهوة السوداء والشاي غير المحلى

أطعمة ابتعد عنها فى ريجيم البيض

-السكر

-الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز والمعكرونة

-الخضراوات النشوية، مثل البطاطا الحلوة والذرة

-الحلويات

-الأطعمة المقلية

-منتجات الألبان

-الحليب والعصير والمشروبات ذات السعرات الحرارية الأخرى