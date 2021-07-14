طرق لعلاج ابرز المشاكل الصحية من دون طبيب

بيروت - نادين محمد - هناك بعض الاوجاع التي نعاني منها تكشف أسرار مشاكلنا الصحية في الحياة سوف نعرص لك أبرز هذه المشاكل ودلالاتها وطرق حلها.

1 ألم أعلى الظهر والعنق

إذا شعرت بالألم في أعلى الظهر أو العنق، فهذا يعني أنّك تحتاجين إلى الدعم العاطفي وتعانين من هذا الأمر باستمرار. كما يدلّ هذا على أنّك تشعرين غالباً بالوحدة وأنّك لا تجيدين بناء الصداقات.

الحل: حاولي أن تكوّني حلقة من الصداقات واحرصي على النظر إلى الأمور بإيجابية.

2 ألم أسفل الظهر

يرتبط هذا الألم عادة بمواجهة المشكلات المالية. وفي هذه الحالة وبدلاً من أن تشعري بالتوتر والضغط النفسي، حاولي أن تجدي الحلول اللازمة لتلك المشكلات.

الحل: استشيري اختصاصياً يساعدك على تنظيم نفقاتك وإدارة مشكلتك المادية بطريقة فعالة. وتذكري أن لكل أزمة نهاية. أما إذا كان دخلك محدوداً فابحثي عن فرص عمل جديدة تساهم في تحسين مستوى معيشتك.

3 الصداع

يرتبط الصداع بأسباب مختلفة. ويعتبر التوتر من أبرز هذه الأسباب. لذا من الضروري أن تتحكّمي بمشاعرك وأن تعالجي الأمور بعيداً عن الضغط النفسي.

الحل: قومي ببعض النشاطات التي تساعدك على الاسترخاء مثل التأمل واليوغا. أو خصصي وقتاً للخلود إلى الراحة خلال النهار.

4 ألم المرفق

إذا شعرت بألم في مرفقك من دون أن يرتبط هذا بتعرضك لحادث ما، فهذا يعود إلى سبب معنوي. وهو يدلّ على أنّك لا تتكيفين مع التغييرات التي تطرأ على نمط حياتك وأنّك تحاولين مواجهة هذه التغييرات، ما يسبب ألماً وتصلباً على مستوى المفاصل لديك.

الحل: دعي الأمور تسير بشكل طبيعي وتحلي بالمرونة تجاه كل ما يحدث في محيطك من أحداث.



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