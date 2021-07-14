فوائد صحية لتناول ثمرة من الجوافة يوميًا

بيروت - نادين محمد -

فوائد صحية لتناول ثمرة من جوافة يومياً أو تناول كوب من منقوع أوراق الجوافة لصحتك، فتعد أوراق الجوافة غنية بالعديد من الكاروتينات (نوع من مضادات الأكسدة) مثل بيتا كاروتين، اللايكوبين.

تعتبر أوراق الجوافة أيضاً مصادر غنية للعديد من المغذيات الدقيقة، و أظهرت العديد من الدراسات أن الاستهلاك اليومي للفواكه مرتبط بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

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إليك فوائد تناول ثمرة من فاكهة الجوافة على خفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، إلى جانب التحكم في مستويات الكوليسترول لديهم، وهو السبب الرئيسي للمضاعفات المرتبطة بمرض السكري مثل أمراض القلب.

1. نسبة عالية من الألياف

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يحتوي لب الجوافة على كمية عالية من البكتين (نوع من الألياف الغذائية) التي تؤخر امتصاص الأمعاء للجلوكوز؛ حتى لا تحدث زيادة مفاجئة في السكر في الجسم. قد يساعد ذلك في تحسين تحمل الجلوكوز ومنع مخاطر الإصابة بمرض السكري .

2. غني بالفلافونويد

الجوافة غنية بمركبات الفلافونويد والتي تساعد في تحسين حساسية الأنسولين في الجسم. تساعد مضادات الأكسدة في منع خلايا البنكرياس من التلف بسبب الجذور الحرة، وبالتالي تحسين إنتاج وعمل الإنسولين.

3. المغنيسيوم

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تحتوي الجوافة النيئة على مستويات أعلى من المغنيسيوم مقارنة بأشكالها الناضجة. وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي 100 جرام من الجوافة على 22 مجم من المغنيسيوم.

يلعب المغنيسيوم المعدني دوراً كبيراً في تنظيم الأنسولين، وتسهيل دخوله إلى الأنسجة المحيطة وأنسجة القلب والأنسجة الهيكلية والأنسجة الدهنية، وذلك لتقليل نسبة السكر في الدم وبالتالي إدارة مرض السكري. يرتبط انخفاض تناول المغنيسيوم بخطر الإصابة بمرض السكري.

فائدة شاي أوراق الجوافة والسكر ي

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على الجانب الآخر بجانب فوائد تناول ثمرة من أوراق الجوافة يومياً إليك فوائد تناول كوب من شاي أوراق الجوافة، ونظراً لغناها بحمض الإلاجيك تميل أوراق الجوافة إلى خفض نسبة السكر في الدم بعد الأكل أو بعد الوجبة بنسبة 37.8 في المائة، إلى جانب تقليل نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، وهو أمر مفيد في إدارة مرض السكري و تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري.

تقول بعض الدراسات أيضاً إن تناول شاي أوراق الجوافة لمدة 5-7 أسابيع يمكن أن يساعد في تحسين مقاومة الإنسولين وتقليل تطور مضاعفات مرض السكري

يمكن أن يؤدي استهلاك أوراق الجوافة على المدى الطويل إلى زيادة إنتاج الإنسولين والجلوكوز من قبل الخلايا ووظائف الكبد والكلى، والتي قد تتدهور وظائفها بسبب زيادة الجلوكوز في الجسم.

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كيفية تحضير شاي أوراق الجوافة

مكونات 5-7 أوراق جوافة طازجة:

كوبان من الماء.

اغسل أوراق الجوافة جيداً لإزالة جميع الأوساخ.

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في قدر، صب الماء واتركه حتى يغلي.

أضف الأوراق واتركها تغلي لمدة خمس دقائق على نار متوسطة.

يمكنك إضافة نصف ملعقة صغيرة من أوراق الشاي العادية لإضفاء اللون وتعزيز الطعم.

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