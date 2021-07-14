سنغافورة تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ 15 شهرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت سنغافورة، الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات محلية يومية بفيروس كورونا منذ 15 شهرا، بلغت 56 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك في ظل ظهور بؤر تفش في مقاهي كاريوكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة القول إن من بين الحالات الجديدة 6 حالات لا يعرف مصدرها، و41 حالة مرتبطة ببؤر التفشي في مقاهي الكاريوكي.

وقال وزير الصحة أونج يي كونج إن هذه التطورات لن تهدد تخفيف القيود الذي بدأ، الإثنين.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات محلية يتم تسجيلها منذ الثامن من نيسان/أبريل 2020، عندما سجلت سنغافورة 64 حالة إصابة محلية.

وقالت سنغافورة إنها كثفت من تحقيقاتها بشأن حالات الإصابة في مقاهي الكاريوكي.

وقامت السلطات بإغلاق المنشآت المتضررة لمدة أسبوعين، وقدمت اختبارات مجانية لفيروس كورونا للأشخاص الذين زاروا هذه المقاهي ومن خالطوهم.

وقد قامت سنغافورة حتى 12 تموز/يوليو الجاري بتوزيع أكثر من 6.3 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا، حيث حصل أكثر من 4 ملايين شخص على الجرعة الأولى، وفقا لبيانات حكومية.