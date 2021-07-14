أولمبياد طوكيو 2020.. إصابات كورونا تثير القلق قبيل انطلاق المنافسات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت تقارير يابانية، الأربعاء، إن طوكيو سجلت أكثر من ألف إصابة بكورونا خلال يوم، وذلك قبل أيام من استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية.

وسجلت طوكيو، الأربعاء، 1149 حالة إصابة جديدة بالعدوى، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحصيلة اليومية بالعاصمة ألف إصابة منذ نحو شهرين.

وجاءت الزيادة في أعداد المصابين رغم فرض حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الرابعة اعتبارا من الإثنين الماضي.

وعلى مدار الأيام الـ25 الماضية، تزايد عدد المصابين بالعدوى بشكل متواصل.

ومن المقرر أن تفتتح دورة الألعاب الأولمبية في 23 تموز/يوليو الجاري، ويخشى الكثير من اليابانيين أن تتسبب الدورة في انتشار العدوى بشكل كبير.

ودائما ما أبدى أغلب اليابانيين تأييدا لتأجيل الدورة الأولمبية مجددا أو إلغاءها، علما بأنها تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة كورونا.

لكن اليابان واللجنة الأولمبية الدولية تمسكتا بتنفيذ خطة إقامة الدورة الأولمبية في موعدها الجديد هذا العام.

وقال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن اليابان "ليست بحاجة إلى القلق بشأن السلامة"، لكنه رفض في الوقت نفسه الحديث والتكهن بتأثير جائحة كورونا على الدورة الأولمبية.

وفي إطار جهود التصدي لانتشار العدوى، تقرر حظر حضور المشجعين، سواء المحليين أو الأجانب، لفعاليات الدورة الأولمبية.