شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب مفيد صحيا ويساعد فى إنقاص الوزن.. لن تصدق نتائجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد اختيار مشروب يومي أمرا مهما، خاصة عندما تحاول إنقاص وزنك، فاحذر من ابتلاع مئات السعرات الحرارية الإضافية دون أن تدرك ذلك، فالسعرات الحرارية السائلة متخفية، وتشير الأبحاث إلى أنها تنخفض دون عناء لأن الجسم لا يكتشف السعرات الحرارية بالطريقة التي يتعرف عليها بها في الطعام الصلب، بحسب ما ذكره موقع " eatthis".





إذا كان هدفك هو الحصول على بطن مسطح قبل نهاية الصيف، فإن مشروبك المفضل هو "الحليب"، كما تقول أخصائية التغذية إليزابيث وارد ، موضحة أن أكثر المشروبات إثارة للدهشة لفقدان الوزن هو الحليب قليل الدسم.

وأضافت، أن حليب قليل الدسم يعد أفضل مشروب لأنه منخفض السعرات الحرارية ، موضحة أنه يمدك بالبروتين الذى يمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، وهو شيء يمكن للماء أو المشروبات الأخرى الخالية من السعرات الحرارية أن تفعله.

وأوضحت، أن الجسم يحرق سعرات حرارية أكثر أثناء هضم البروتين عنه فى حالة معالجة الكربوهيدرات أو الدهون، لذا فإن الحليب في الواقع يحرق بعض السعرات الحرارية المضافة للجسم، وشرب ثلاثة أكواب من الحليب قليل الدسم كل يوم يمكن أن يُحسن عملية التمثيل الغذائي التي تساعدك بدورها على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع لفقدان الوزن وصحة جيدة.

فوائد الحليب الأخرى

يحقق الحليب العديد من الفوائد الصحية الأخرى كما هو معروف عنه، فهو غنى بالبروتين والكالسيوم والفوسفور وفيتامين د، لدعم صحة العظام، وهو أمر مهم للرجال والنساء على حد سواء خاصة مع تقدمهم في العمر.

إذا كنت تفضل الحليب الخالي من الدسم تناوله خاصة إذا كنت تبحث عن فقدان الوزن فهو أفضل من الحليب كامل الدسم نظرًا لاحتواء الأخير على سعرات حرارية مرتفعة ودهون مشبعة أكثر من الحليب قليل الدسم.

وإذا كنت لا تشرب حليب البقر، فإن حليب الصويا غير المحلى غنى أيضًا بالكالسيوم وفيتامين د والمعادن الأخرى ويعد خيارًا جيدًا، وأوصت خبيرة التغذية بالابتعاد عن الألبان النباتية الأخرى التي تحتوي على أقل من 7 جرامات من البروتين لكل كوب، وأشارت إلى أن 8 جرامات من البروتين لكل كوب تجعل الحليب بنسبة 1٪ مشروبًا يدعم فقدان الوزن.