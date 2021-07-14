شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع موسم فصل الصيف نقضى بعض الأوقات خارج المنزل من أجل التنزه والذهاب إلى حمام السباحة أو السفر لقضاء عطلة المصيف على الشواطئ، لكن هل وضعت خطة لحماية بشرتك أثناء وجودك بالخارج تحت أشعة الشمس؟ يمكن أن يساعد اتخاذ بعض الخطوات الاحترازية في ضمان حمايتك من الأضرار التى قد تتعرض لها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. استخدم كريم واقي من الشمس

أحد أكبر مخاطر التعرض لأشعة الشمس هو الإصابة بسرطان الجلد المرتبط بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية، وعند وضع الكريم الواقي من الشمس يحمى من تلك المخاطر، حيث يجب التأكد من تغطية جميع المناطق المكشوفة للشمس على أن يتم وضع الكريم قبل 15 دقيقة من الخروج.



الكريم الواقي من الشمس

2. ارتداء الملابس الواقية

للمساعدة في البقاء في مأمن من الشمس، ضع في اعتبارك ارتداء ملابس واقية من الشمس، ابحث عن الملابس التي تحمل ملصقات (عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية)، على أن تكون تلك الملابس خفيفة وقطنية.

3. حماية الأطفال

الرضع والأطفال معرضون بشكل خاص لخطر حرارة الشمس، والتى قد تسبب إصابتهم بما يسمى الطفح الحرارى، لذلك تأكدى من ارتداء طفلك للملابس الخفيفة للحفاظ على برودة الجلد وجفافه، واستخدم المراوح أو مكيف الهواء للحفاظ على برودة المكان.



حماية الأطفال

4. الجلوس في الظل

ضع فى اعتبارك قضاء معظم الوقت فى الظل، خاصة أن التواجد لفترة طويلة فى ماء البحر أو على الرمال يزيد من خطر احتراق البشرة لأن الماء والرمال يعكسان أشعة الشمس فوق البنفسجية.



الماء والرمل

5. علاج حروق الشمس

يجب على أى شخص يعانى من حروق الشمس تجنب المزيد من التعرض لأشعة الشمس، والحرص الدائم على الاستحمام بماء بارد ثم استخدام كريم ترطيب لطيف لتقليل الإصابة بحكة وجفاف الجلد، ضع مرهم بتركيز 1% بدون وصفة طبية مرتين يوميًا لبضعة أيام للمساعدة فى علاج التهاب وتهيج الجلد.