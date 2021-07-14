أعراض العنقز - جدري الماء- للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:48 مساءً - (العنقز مرض شائع بين الأطفال، يبدأ بظهور بثور على الجسم تتكاثر بسرعة في خلال 3 أيام، وتنتشر على البطن والظهر أكثر من الوجه والأطراف، وتختلف أشكال هذه البثور من حمراء اللون إلى شفافة بداخلها سائل أبيض أو أصفر، ثم تتحول إلى قشور صغيرة سرعان ما تسقط على الجسم تاركة تحتها قرحاً صغيرة تلتئم بعد 4 إلى 5 أيام).. وتفصيلات أخرى جديدة عن الأعراض وطرق العلاج يوضحها لنا استشاري طب الأطفال الدكتور إبراهيم شكري

مرض العنقز- "جدري الماء"

العنقز فيروس يصاحبه بثور حمراء وحكة

يصيب هذا الفيروس الأطفال ويكون مصاحباً بظهور بثور حمراء، إضافة إلى الحكة

من النادر إصابة الطفل بالعدوى أكثر من مرة؛ حيث انخفضت حالات الإصابة منذ طرح اللقاح

يساعد اللقاح على تعزيز مناعة الجسم، وإبطاء الفيروس في حال الإصابة به فيما بعد

يبقى المصاب مُعدياً حتى تُشفى غالب أعراض العنقز، وتتقشر جميع البثور الموجودة على سطح الجلد في غضون 1-2 أسبوع من التشخيص الأولي

تبدأ أعراض العنقز أو جدري الماء بالظهور في غضون 10 إلى 21 يوماً بعد التعرض إلى الفيروس، وعادةً يبدأ المصاب بالشعور بالتوعك

أعراض العنقز.. قبل ظهور الطفح الجلدي

تتسم مرحلة قبل ظهور الطفح الجلدي بالتعب العام

تعب وإرهاق شديد في الجسم، الإصابة بالحمى وارتفاع في درجة الحرارة

وفقدان للشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام

وتختلف هذه الأعراض التي تظهر على المريض قبل ظهور الطفح الجلدي

إذ تتسم هذه المرحلة بالتعب العام في أنحاء الجسم والصداع دون ظهور أي بثور

والحمى تصبح أسوأ لدى البالغين مقارنةً بالأطفال، وآلام في العضلات

أعراض العنقز بعد ظهور الطفح الجلدي

تزداد فرص الإصابة بالعدوى في حال عدم تلقي اللقاح أو عدم الإصابة المسبقة

ظهور البثور المملوءة بالسوائل المصحوبة بالحكة، ويظهر الطفح الجلدي أولاً على الصدر والظهر والوجه، ثم ينتشر إلى باقي الجسم، وكذلك تظهر البقع

وهناك الإصابة بالكحة والزكام والأنفلونزا، وصعوبة التنفس

اختفاء البثور في غضون 48 ساعة تقريباً والبدء بالجفاف وتكون القشور، تشفى هذه القشور وتتساقط في غضون 10 أيام

خلال هذه الفترة من الإصابة، يمكن أن يتجدد ظهور البقع والطفح الجلدي، إضافة إلى المزيد من أعراض الحكة، جفاف الجسم والقشور

أعراض العنقز الأكثر شدة

لابد من المتابعة الطبية..لتجنب مضاعفات العنقز

قد يتعرض بعض المصابين إلى مضاعفات شديدة وخاصةً لدى البالغين أو الأطفال المصابين بأمراض أخرى

إذ يزداد التعرض إلى التهاب الكبد، وكذلك قد يصاب البعض بمشاكل في النزيف

وقد يعاني البعض الآخر من ظهور أعراض أخرى مثل: صعوبة التنفس. ألم شديد حول الجلد المصاب

لا تمثل الأعراض أي خطر على حياة الطفل، وإنما هو الحال ذاته عند الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا

ولكن لا بد من المتابعة الدورية مع الطبيب المختص لتجنب الكثير من المضاعفات

أعراض العنقز التي تستوجب زيارة الطبيب

لابد من مراجعة الطبيب لإجراء التقييم الطبي

انتشار الطفح الجلدي في إحدى العينين أو كلتيهما

تغير لون الطفح إلى الأحمر الداكن إضافةً إلى كونه دافئاً أو طرياً

الدوخة والارتباك، سرعة ضربات القلب، فقدان التناسق العضلي، ارتفاع حرارة الجسم

إذا ازداد الشعور بأعراض العنقز وعدم القدرة على تخطي الحالة، فلا بد من مراجعة الطبيب

وذلك لإجراء التقييم الطبي السليم للحالة، وكذلك صرف الأدوية

مدة حضانة هذا المرض

أعراض العنقز لا تمثل أي خطر..أشبه بنزلات البرد

تختلف مدة حضانة هذا المرض طبعاً لحدته فتحصل في الحالة العادية من أسبوع لأسبوعين

وإذا كان شديد الحدة فيصل مدته إلى ٢١يوماً

ويلاحظ أن هذا المرض يبدأ بالإخفاء بالتدريج مع تقدم الوقت

كيف ينتقل مرض العنقز؟

مرض العنقز مرض فيروسي معدٍ سريع الانتشار بين الأطفال وتتعدد طرق انتقاله وهي

عن طريق الجهاز التنفسي باستنشاق الرذاذ والهواء الملوث

عن طريق التلامس مع الإفرازات التي تخرج من الفقاعات المائية على جسم الطفل المصاب

ويمكن أن ينتقل المرض عن طريق مخالطة المصاب واستعمال أدواته الشخصية مثل الملابس والمناديل وغيرها..

ينتشر المرض من خلال اللعاب

ينتقل المرض من خلال العطس والرذاذ

عن طريق لمس البثور ولمس الأشياء فتنتقل عن طريق اللمس

طرق لعلاج العنقز عند الأطفال

الحرص على التطعيم يضمن وقاية طويلة ضد الجديري