أعشاب يجب تجنبها أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:48 مساءً - تصبح وجبات الأكل والمشروبات، من الأمور الأكثر دقة أثناء حمل أي امرأة، ومع تطور الزمان، أصبح التعرف على مخاطر الأطعمة والمشروبات مطلباً أساسياً بالنسبة للجميع، فما بالنا بالحوامل، اللواتي تنحصر رغبتهن وتفكيرهن حول المحافظة على صحة الجنين وسلامته. في هذا الموضوع نحدد أهم الأعشاب التي على الحامل تجنبها، مع إيضاح السبب وضررها على الحمل، وذلك بعد استشارة الاختصاصيين.

الشيح

الشيح يحتوي على الكافئين الذي يضر بالحامل

يُعدّ الشيح من الأعشاب، التي تحتوي على المُنشطات والكافيين، التي قد تَضُر المرأة الحامل، ولذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناوله.

اليانسون

اليانسون يؤثر على هرمونات الحامل

يُعدّ اليانسون من الأعشاب التي تؤثر في هرمونات المرأة الحامل، وقد يُسبّب تهيُّجاً في الجلد، وحرقةً في المعدة أيضاً.

الكوهوش الأسود

الكوهوش الأسود يحفّز الولادة

يُستخدَم الكوهوش الأسود في الأسابيع الأخيرة من الحمل، وذلك لِما له من تأثيرٍ في تحفيز الولادة، ولكن يجب تجنب استخدامه إلّا بعد موافقة الطبيب.

الكوهوش الأزرق

الكوهوش الأزرق يسبب تشوهات في النمو

يُعدّ الكوهوش الأزرق من الأعشاب غير الآمنة أثناء فترة الحمل؛ وذلك لأنّه قد يُسبّب تشوّهاتٍ في النموّ، ومشاكل في القلب، والسكتات الدماغية للجنين، كما أنّه قد يُسبّب الإجهاض.

القرفة

الإكثار من القرفة يؤدي إلى تسمم الكبد

إن تناول كمياتٍ كبيرةٍ من القرفة قد يؤدي إلى تسمُّم الكبد، وحرقة المعدة، كما يجب تجنُّب تناولها بكمياتٍ كبيرةٍ في بداية فترة الحمل.

الزعتر

الزعتر يزيد من تدفق الدم

إن تناول كمياتٍ كبيرةٍ من الزعتر يمكن أن يؤدي إلى زيادة تدفُّق الدم، وبالتالي فإنّه قد يزيد خطر حدوث الإجهاض، ولذلك يجب تجنُّب تناوله في الأشهر الأولى من الحمل.

الميرمية

الميرمية تؤدي إلى الإجهاض

قد يُسبّب تناول الميرمية الإجهاض، كما أنّها قد تؤثر في الهرمونات عند المرأة الحامل، ولذلك يُفضّل تجنُّب تناولها أثناء فترة الحمل.

مشروبات وأعشاب آمنة أثناء الحمل

شاي بلسم الليمون آمن في الحمل

هناك العديد من الأعشاب الآمنة للشرب للمرأة الحامل وجنينها، والتي قد تساعدها على التخفيف من أعراض الحمل الشائعة والمُتعارف عليها، ووفقاً لجمعية الحمل الأميركية (APA) فإنّ أغلب العلامات التجارية لشاي الأعشاب تُعدّ آمنةً للشرب ولكن باعتدال، وتُعدّ أنواع الشاي الآتية آمنةً للشرب خلال فترة الحمل، ومع ذلك يُفضّل للحامل استشارة الطبيب قبل البدء باستخدامها؛ وهي:

شاي أوراق النعناع: حيث تُستخدَم أوراق النعناع للتخفيف من الغثيان الصباحي، ولكنّه قد يُسبّب حرقةً في المعدة.

شاي بلسم الليمون: إذ إنّه يُفيد في الحدّ من التوتر، وتخفيف القلق، وعلاج الأرق. شاي الفواكه: يُعدّ الشاي المصنوع من الفواكه المجففة آمناً للمرأة الحامل؛ مثل: شاي التوت، والتفاح، والحمضيات.

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.