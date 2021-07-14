أسماء بنات ومعانيها مستوحاة من عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:48 مساءً - قد يتصادف عيد الأضحى مع موعد ولادتك، وقد ترغبين باختيار اسم لمولودك أو مولودتك يتناسب مع هذه المناسبة، ولذلك فقد جمعت لك "الخليج 365 وطفلك" هذه الأسماء التي سوف تذكرك أنك قد وضعت المولودة السعيدة مع أيام عيد الأضحى المبارك.

سارة

هاجر: ويعني زهرة اللوتس وهو اسم هيروغليفي

سارة: وله عدة معاني ففي اللغة العربية يعني الفرح والسرور وفي الهندية الأميرة، وفي الأسبانية يعني المرأة السعيدة، وهو اسم زوجة النبي إبراهيم عليه السلام.

تسابيح

زمزم: اسم بئر الماء الذي تفجر بين يدي إسماعيل حين استبد به العطش

تسابيح: ويعني تسبيح الله وذكره وهو من القربات التي تقربنا إلى الله عز وجل.

بسملة

بسملة: وهو بداية كل شي وخير ما يستحب أن تبدأ به الأعمال.

تهاني: ومفرده تهنئة وهو الدعاء الطيب فرحاً بمناسبة سعيدة.

منى

فداء: وهو التضحية ويناسب هذا الاسم الولد والبنت.

منى: اسم مكان يفد إليه الحجاج، وهو من الأسماء العربية القديمة وهو جمع منية، والمنى هو التقدير حسب تفسير الأصفهاني.

مروة

مروة: وهو اسم مكان سعت به أم إسماعيل بحثاً عن الماء ويعني الحجارة البيضاء البراقة التي تستخدم لإشعال النار، وقد سعت بينه وبين الصفا السيدة هاجر.

صفا: وهو اسم الجبل الثاني الذي سعت بينه وبين المروة السيدة هاجر، ويعني الصخر الصلد الأصم.

تكبيرة

تسليم: وهو الأمتثال الذي يتكون من خلال الأيمان الكامل بالأعمال والأفكار التي أقنعتنا بقبولها. وتعني أيضاً السلام والرضا.

تكبيرة: وهي أن يَقول المصلّي عند افتتاح الصلاة (الله أكبر)، أو أنها كلّ ذِكر يَصير به المُصلّي شارعاً في الصلاة، ويُعلن البدء بها.

عيدية

تهليل: من المستحبات والسنن في أيام الحج بدء من يوم عرفة ويعني تكرار: لا اله إلا الله.

عيدية: هي عادة إسلامية سنوية، وتكون عبارة عن نقود أو هدية أو حلوى وغيرها تعطى للأطفال في عيد الفطر المبارك وأيضاً في عيد الأضحى المبارك وتعود هذه العادة العربية الإسلامية إلى قرون قديمة.