كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:48 مساءً - يصاب الأطفال بتقلب المزاج في بعض الأحيان بسبب عدم قدرتهم على التنفيس عن الإحباط وخيبة الأمل التي بداخلهم، في حين أنه في الغالب ما يكون التعامل مع طفل متقلب المزاج أمراً محبطاً، إلا أنه ليس لديك خيارات سوى التعامل مع طفلك الصغيرتشير خبيرة التنمية البشرية دنيا البرعي، إلى أن الحالة المزاجية عند الأطفال شائعة جداً، تحدد الطريقة التي تستجيبين بها لسلوك طفلك إلى حدوث فرق في سلوكه كيف سيحدث فرقاً في سلوكه.

كيفية التعامل مع الأطفال المزاجيين؟

طفلك

نناقش فيما يلي بعض المبادئ الأساسية التي يجب أن تضعيها في اعتبارك عندما يتعلق الأمر بتربية طفلك المتقلب المزاج. ستساعدك هذه المؤشرات على معالجة الموقف بشكل أفضل.

1. قومي برعاية طفلك

رعاية الطفل

كيف تربين طفلك يحدث فرقاً كبيراً، بغض النظر عن مدى انشغالك، من المهم أن تقضي وقتاً ممتعاً مع طفلك، يشعر الأطفال بالأمان مع اهتمام الوالدين من الناحية المثالية، يجب أن يقضي كلا الوالدين وقتاً ممتعاً معه.

2. اسمحي له بالتعبير عن نفسه

المشاركة

يجب أن يكون منزلك هو المكان الذي يمكن لطفلك أن يعبر فيه عن نفسه دون أي خوف، أحياناً يصاب الأطفال بتقلب المزاج، لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، يتبنى الأطفال سلوكاً سلبياً لإظهار استيائهم.

3. تشجيع السلوك الإيجابي

شجعي السلوك الإيجابي

من المهم أن تجلسي أنت وطفلك معاً للتوصل إلى طرق للتعبير عن نفسه، يمكنك لفت انتباهه أنه بدلاً من العبوس، يمكنه توصيل المشكلة معك، دعيه يعرف بوضوح أنك أو والده لن تستجيبي لسلوكه السلبي.

4. ابقي هادئة

الهدوء

تأكدي من عدم المبالغة في رد الفعل عندما يكون طفلك متقلب المزاج، هذا سوف يمنحه المزيد من القوة لإظهار السلوك السيئ، أفضل شيء يمكنك القيام به هو تجاهله، إذا توقفتِ عن الاعتراف بسلوكه، فسوف يتوقف عن التصرف بهذه الطريقة.

5. حافظي على مستوى التوتر في المنزل منخفضاً

منزل خالى من التوتر

بصفتك أحد الوالدين، يجب أن تحافظي على التوتر عند الحد الأدنى في المنزل، يتأثر الأطفال أكثر في المواقف العصيبة عندما يتأثرون بسبب الوقت العصبي في المنزل، يصبح الأطفال مزاجيين وقلقين. الغضب يضغط على الأطفال بسهولة شديدة، تأكدي من تجنب الغضب حتى عند التعامل مع طفلك المزاجي.

6. ضمان التغذية السليمة

التغذية السليمة

تحتاجين إلى التأكد من أن طفلك في صحة جيدة، يجب أن يحصل على جميع العناصر الغذائية الأساسية، تضمن مكملات الفيتامينات المتعددة حصوله على كل ما يحتاجه جسمه، من المعروف أن فيتامينات "ب" تعمل بشكل خاص على تحسين الحالة المزاجية، يمكن أن تكون الأحماض الدهنية الأساسية المتوافرة من زيت السمك فعالة أيضاً في هذه الحالة.

7. حددي موعداً لتقديم الشكوى

حددي موعد الشكوى

خصصي وقتاً خاصاً للشكوى فقط، أخبري طفلك الصغير أنه خلال هذا الوقت يمكنه التحدث عن الأشياء التي تزعجه، إذا انتهى الوقت، اطلبي منه الاستمرار في قائمة شكواه في اليوم التالي، عندما يكون هناك مجال للشكوى، فسيتعين على ابنك التفكير في الأشياء التي يريد تقديم شكوى بشأنها، الطريقة في النهاية، ستقلل من عادته في الشكوى والأنين.

قد يكون من الصعب التعامل مع الطفل المتقلب المزاج، ولكن يمكنك دائماً وضع استراتيجيات جيدة للتعامل مع نوبات غضبه، نأمل أن تساعدك الاستراتيجيات التي تمت مناقشتها أعلاه في التعامل مع الأطفال ذوي الحالة المزاجية بشكل أفضل. أخبرونا في مربع التعليقات أدناه إذا كانت لديكم أفكار أفضل للتعامل مع تقلبات مزاج الطفل.