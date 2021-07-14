خطوات تهيئة الأطفال لاستقبال العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:48 مساءً - يرتبط عيد الأضحى المبارك بتناول اللحوم بكميات كبيرة، وكذلك تناول الحلويات المختلفة ويعني ذلك أن عليك أن تهتمي بصحة طفلك في الدرجة الأولى، وكذلك أن تعده لاستقبال العيد بعدة خطوات سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو الاجتماعية يساعدك في التعرف عليها المرشد التربوي وصفي سعيد، حيث يشير للآتي.

تهيئة صحة الطفل لاستقبال العيد

يجب تقليل تناول الحلوى

يجب أن تتحدث الام مع طفلها عن ضرورة عدم تناول الحلوى والسكاكر بكميات كبيرة، حيث يتم تصنيعها بالزيوت التي تسبب تلبكات المعدة، وكذلك السمنة وتراكم الدهون، ويمكن أن تستبدل الأم الزيوت الصناعية بزيت الزيتون عند تصنيع الحلوى.

ويجب أن تتفق الأم مع طفلها على تناول اللحوم بطريقة الشواء لأنها صحية أكثر من عدة نواحي.

ويجب أن تتفق معه على أن اللحوم لها بدائل نباتية؛ حيث أن اللحوم ربما لا تكون متوفرة طيلة العام في البيت حسب ميزانية الأسرة.

كما يجب أن تحافظ الأم على صحة الأم من حيث عدم تعرضه لبرد المعدة؛ مما يسبب له متاعب صحية اثناء تناول لحوم العيد.

يجب أن تكون الأم على معرفة بنوع اللحوم التي سوف يتم تقديمها للطفل ورطيقة ومدة طهيها لكي تستطيع أن تحافظ على صحته.

الحديث عن فضل أيام العيد

علميه صلاة العيد

قبل العيد يجب أن تتحدث الام عن فضل أيام ذي الحجة.

ويجب ان تحث الطفل على الاكثار من التلبية والتهليل طيلة هذه الأيام المباركة.

وفي حال الطفل كان قادراً على الصوم يجب أن تحثه على صوم يوم عرفة مع التأكيد على فضل صيام هذا اليوم.

وتعلم الطفل كيفية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

التعامل مع العيدية

علميه التعامل مع العيدية

تحدثي مع طفلك عن سبب وجود عادة العيدية في أعياد المسلمين.

ويجب أن تنتقي لطفلك الأوراق النقدية الجديدة والنظيفة.

يفضل أن تغلفيها وعدم تسليمها له يوم العيد باليد بسبب الخوف عليه من انتقال العدوى.

ويجب أن تعطيه جزء من العيدية لكي يتعلم طريقة التصرف بالمال.

التعامل مع الضيوف

التعامل مع الضيوف

يجب أن تعرفه على عائلته وخاصة الذكور من الا‘مام والاخوال المسافرين والمغتربين.

ويجب أن تعلمه اصول التحية والسلام وخاصة في ظل التباعد المقرر هذه الأيام.

تعلمه أن يلقي تحية وتهنئة العيد.

وتحثه على زيارة الأجداد، ومعايدتهم، وتقديم الهدايا لهم.

المحافظة على السلامة

المحافظة على سلامتهم