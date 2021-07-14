وصفات تخسيس سريعة تخولك إرتداء أي فستان في العيد

بيروت - نادين محمد - ترغب كل سيدة بالاهتمام بشكلها واطلالاتها لعيد الاضحى ، لذلك تسعى اولا بالحفاظ على رشاقتها وخسارة الوزن لارتداء اللباس الذي ترغبه.

هناك أموراً كثيرة تؤدي الى زيادة الوزن في شكل كبير وتراكم الدهون والشحوم في أنحاء مختلفة من الجسم، فيصبح معها من الصعوبة التخلص من الكيولوغرامات الزائدة، فتصاب المرأة بالانزعاج وأحياناً بالاكتئاب لعدم توصّلها الى طريقة فعالة للقضاء على السمنة.

اليك هذه الخلطات الطبيعية والفعالة في القضاء على الوزن الزائد والتخسيس ، للحصول على جسم رشيق يخوّلك ارتداء أي فستان تحبينه في عيد الاضحى .

خلطة البقدونس والكرفس



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ضعي في الخلاط الكهربائي، بضع قطع من الخيار والقليل من أعواد الكرافس والبقدونس وبضع قطع صغيرة من الأناناس الطازج. اطحني المكونات جيداً حتى الحصول على مشروب ناعم ومتجانس.

تناولي كوباً من هذا المشروب في الصباح قبل تناول الفطور، على أن يكون طازجاً. فهو مثالي في حرق الدهون العنيدة في الجسم، وخلال وقت قياسي ستلاحظين الفرق.

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اخلطي ملعقة كبيرة من كل من زيت الزيتون والعسل الطبيعي، وأضيفي إليهما ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة وحصاً من الثوم المفروم. حركي المكونات جيداً وتناولي يومياً ملعقة كبيرة منها، وذلك قبل الخلود الى النوم. واظبي على هذه الخلطة، وستحصلين على جسم نحيف ورشيق بسرعة.

خلطة الشوفان وعصير الليمون

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امزجي ملعقة صغيرة من كل من نخالة الشوفان والعسل والقرفة المطحونة، وأضيفي إليها عصير نصف حب من الليمون الحامض وكوباً من المياه الفاترة. احتفظي بالمزيج في زجاجة محكمة الإغلاق داخل الثلاجة.

واظبي على تناول ملعقتين كبيرتين من هذه الوصفة مرتين يومياً، في الصباح والمساء.