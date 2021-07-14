أسرع طريقة لتنحيف الوزن قبل العيد

بيروت - نادين محمد - تعد السمنه من اكثر المشاكل التي تتعلق بالشكل الجمالي للمرأة وهى مشكلة العديد من نساء حواء نظرا لزيادة وزن الجسم عن مقياس معين قد تتعارض مع الصحة وتسبب العديد من المشاكل الصحية زيادة عن المظهر الجمالي للمرأه ، خاصة ونحن علو اعتاب عيد الأضحى المبارك حرصنا على ان نقدم من خلال مقال اليوم رجيم لتخسيس الوزن سريعا في أسبوع قبل لاستقبال عيد الأضحي بوزن أقل ومظهر أفضل.

اليوم الأول



وجبة الإفطار:



شريحة من الخبز المحمص، وملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني. نصف حبة جريب فروت. فنجان من القهوة أو الشاي -اختياري-.

وجبة الغداء:

شريحة من الخبز المحمص. نصف كوبٍ من سمك التونة. فنجان من القهوة أو الشاي -اختياري-.

وجبة العشاء:

85 غراماً من اللحوم، وكوب من الفاصولياء الخضراء. تفاحة صغيرة ونصف موزة. كوب من آيس كريم بالفانيلا.

اليوم الثاني



وجبة الإفطار:

شريحة من الخبز المحمص. بيضة مسلوقة. نصف موزة. فنجان من القهوة أو الشاي-اختياري-.

وجبة الغداء:

بيضة مسلوقة. كوب من جبنة القريش. خمس قطعٍ من البسكويت الهش المملح. فنجان من القهوة أو الشاي -اختياري-.

وجبة العشاء :

اثنتان من السجق الساخن دون كعك. نصف كوبٍ من الجزر ونصف كوبٍ من القرنبيط. نصف موزة. نصف كوبٍ من الآيس كريم بالفانيلا.

اليوم الثالث



وجبة الإفطار:

28 غراماً من جبنة الشيدر. خمس قطعٍ من البسكويت الهش المملح. تفاحة صغيرة. فنجان من القهوة أو الشاي -اختياري-.

وجبة الغداء:

شريحة من الخبز المحمص. بيضة واحدة، مطهوة حسب الرغبة. فنجان من القهوة أو الشاي -اختياري-.

وجبة العشاء:

كوب من التونة. نصف موزة. كوب من الآيس كريم بالفانيلا.

أما عن بقية الأيام المتبقيه يراعي ان تكون الوجبات اليوميه أقل من 1500 سعر حراري ولا تزيد عن ذلك ويمكنكِ اتباع ذلك كنظام حياه للحصول على نتيجة ترضيكِ .

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