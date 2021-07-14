شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ريجيم الصيف لإنقاص الوزن وترطيب الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الصيف من الأشياء التي يسعى كثير من الناس لاتباعها لإنقاص الوزن الزائد وترطيب الجسم والتغلب على الشعور بالجوع، حيث تعرقل ارتفاع الحرارة الكثير من عملك وتؤثر أيضًا على عاداتك الغذائية، فتشعر بالجفاف وانخفاض الطاقة، في السطور التالية نقدم بعض الأطعمة التي تناسب ريجيم الصيف لإنقاص الوزن والحفاظ على برودة الجسم ورفع مستويات الطاقة، بحسب موقع " indushealthplus".



ريجيم الصيف

ريجيم الصيف وأطعمة يمكن تناولها لإنقاص الوزن

ريجيم الصيف يجب أن يشمل مجموعة أطعمة يمكن تناولها لإنقاص الوزن وهى:

اللبن الرائب أو اللبن

اللبن الرائب هو مشروب يساعد في التغلب على الجفاف، علاوة على فوائده الصحية المتعددة مثل: تقوية العظام.



ريجيم الصيف

ماء جوز الهند

جوز الهند مليء بالفوائد الصحية وله خصائص تبريد مذهلة للجسم فهو محمّل بالسكريات البسيطة والإلكتروليتات والمعادن التي تساعد في الحفاظ على الجسم رطباً.

البطيخ

من الفواكه المليئة بالماء ويشعرك بالشبع دون الشعور بثقل في المعدة، وكذلك فهو قليل السعرات الحرارية ويساعد في إنقاص الوزن.

الخيار

الخيار من الخضراوات المليئة بالألياف والماء، وبالتالي سيبقيك رطباً ويعالج الإمساك، أضف الكثير من الخيار في السلطة أو تناوله عندما تشعر برغبة في تناول أي طعام، ويمكن أن يُرش بالملح الخفيف والفلفل والليمون ، وهو بديل جيد لوجبة خفيفة في الصيف، وكذلك يساعد في إنقاص الوزن لأنه قليل السعرات الحرارية.

النعناع

النعناع يمكن استخدامه في الصلصات وصنع المشروبات الباردة والمنعشة فهو عنصر أساسي في العديد من التوابل الصيفية، وكذلك يساعد في ترطيب جسمك.

البصل

البصل له خصائص تبريد لا تصدق إنه ضروري في الأطعمة والسلطات والصلصات، والتي ستساعد في الحفاظ على الجسم باردًا ويحمى من الجفاف.