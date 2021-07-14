روشتة صحية لتناول وجبة خفيفة أثناء العمل

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القاهرة - سامية سيد - تناول الطعام الصحي لا ينطبق فقط على ما تتناوله من وجبات الإفطار والغداء والعشاء، بل يتضمن أيضا الوجبات الخفيفة التي تساعدنا في التخلص من الشعور بالجوع، ويمكن أن توفر دفعة الطاقة التي نحتاجها بشدة حتى الوجبة التالية أثناء فترة العمل.

لن تساعدك الأطعمة السريعة مثل قطع الحلوى والمشروبات الغازية ورقائق البطاطس في إمدادك بالطاقة خلال العمل، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المستمر للأطعمة السريعة إلى الإضرار بجسمك على المدى الطويل من خلال زيادة خطر الإصابة بالأمراض، وفى السطور القادمة سنقدم لك النصائح الصحية لتناول الوجبات الخفيفة أثناء العمل بحسب ما نشره موقع " clevelandclinic".





روشتة لتناول الوجبات الخفيفة:

خطط لوجباتك الخفيفة لأسبوع العمل

خطط لوجباتك الخفيفة على مدار أسبوع العمل، وقم بتجهيزها ووضعها في أكياس أو علب حفظ الطعام، حتى تتمكن من حملها في حقيبتك بكل سهولة قبل التوجه إلى مقر عملك، تناول الوجبات الخفيفة التي تعتمد على الفواكه والمكسرات والعصائر وألواح الألياف التي تمدك بالطاقة لتناولها بين الاجتماعات .

إضافة القليل من البروتين لمنع الجوع

قم بتناول حفنة من المكسرات الصحية للقلب مع الفاكهة أو ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني

تناول وجبة خفيفة من الفاكهة مع قشرتها

لا تقشر الفاكهة، توفر قشور التفاح أو البرقوق أليافًا إضافية وستساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت، الفاكهة الكاملة لذيذة وقابلة للحمل ، ويمكن تخزينها بسهولة في العمل أو تناولها بدون أطباق أو أدوات أثناء التنقل، اغسل الفاكهة في المنزل حتى تتمكن من تناولها على الفور في العمل.

الوجبات الخفيفة التي لن تفسد بسرعة

ضع في اعتبارك شراء البارات الصحية الغنية بالألياف أو كوب أو اثنين من الحبوب الجافة المغذية، أو علب التونة سابقة التتبيل بحيث يمكنك فتحها وتناولها بسهولة باستخدام شوكة.

شرب كوب من الماء أو الشاي الخالي من الكافيين

يمكن أن تساعدك السوائل على الشعور بالشبع وهي مفيدة لك أيضًا، تشير الأبحاث إلى أن الترطيب الكافي يزيد من التمثيل الغذائي للخلايا ، ويسمح للعضلات بالعمل بجدية أكبر من خلال توفير الأكسجين ويعزز التخلص من النفايات في الجسم.