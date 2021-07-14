شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الامارات، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أن الإمارات هي الأولى عالمياً وفق مؤشر بلومبيرغ للمرونة من ناحية نسبة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي تتويجاً لجهود القطاع الصحي وكل الجهات المعنية لتوفير مختلف أنواع اللقاح لمواطني الدولة والمقيمين على أراضيها.



وقالت الحوسني إن استباقية القطاع الصحي في التعامل مع جائحة كوفيد 19 جاءت وفق استراتيجية وطنية متكاملة أسهمت في ضمان صحة وسلامة المجتمع.

وأضافت أن دور القطاع الصحي كان له أهمية وأولوية قصوى لاحتواء الجائحة بالتعاون مع كل القطاعات الحيوية، فقد حققت دولة الإمارات العديد من المنجزات والمكتسبات للوصول لمرحلة التعافي.

وأوضحت أنه وفقاً للدراسات التي قام بها القطاع الصحي في آخر ثلاث عطلات أعياد، اتضح لدينا أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات والوفيات بعد هذه المناسبات.

ولفتت إلى أنه بعد حلول عيد الأضحى المبارك العام الماضي، بلغ متوسط الإصابات بكوفيد 19 اليومية أكثر من 1,400 إصابة ما يعادل نسبة زيادة أكثر من 500%.

وذكرت أنه بعد احتفالات رأس السنة الميلادي بلغ متوسط الإصابات اليومية أكثر من 3,700 إصابة ما يعادل نسبة زيادة أكثر من 200%.

وقالت إنه بعد عيد الفطر المبارك لهذا العام بلغ متوسط الإصابات بكوفيد-19 اليومية أكثر من 2,000 إصابة ما يعادل نسبة زيادة أكثر من 60%.

وأضافت أنه إذا قارنا هذه الأعداد بالوفيات، فقد بلغ متوسط الوفيات من كوفيد 19 بعد احتفالات رأس السنة الميلادي 16 حالة وفاة ما يعادل نسبة زيادة تقدر بـ300%، أما بعد عيد الفطر لهذا العام فقد بلغ متوسط الوفيات 6 حالات، ما يعادل نسبة زيادة تقدر بـ100%.

وتابعت أن هذه الإحصائيات نستعرضها معكم لنؤكد أن المسؤولية اليوم بيننا مشتركة والتزامكم بالإجراءات الاحترازية وخاصة خلال هذه المناسبات يسهم بصورة إيجابية في خفض هذه المعدلات.

ودعت الجميع للاحتفال بأمان والاستمتاع بجميع الفعاليات المصاحبة لعيد الأضحى المبارك مع مراعاة كافة الإجراءات الخاصة بالمناسبة لضمان سلامتكم وكل من يحيط بكم واحرصوا دائما على التأكد من سلامتكم عبر إجراء الفحوصات قبل زيارة أقاربكم وخاصةً كبار السن.

وأكدت أن جميع القطاعات اليوم تقوم في الدولة بدورها لحمايتكم والمحافظة عليكم فساهم معنا بدورك الإيجابي في تعزيز وتكامل هذه الجهود الوطنية ولنسعد بهذه المناسبة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية.

ونوهت بمواصلة نجاح دولة الإمارات في مسيرة التعافي من فيروس كوفيد 19، وذلك بتكاتفنا معاً وحرصنا المستمر على صحتنا وسلامتنا، فلندعم جهود الإمارات الحثيثة لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

ونصحت الجميع بالاحتفال بأمان والمحافظة على بركة البيوت والبيئة الصحية ليكتمل عيدنا والجميع بصحة وعافية.

وقال طاهر العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، إن حكومة دولة الإمارات قدمت قراءة استشرافية لمعطيات الأزمة، ومن أهمها إصدار القرارات والبروتوكولات الاستباقية، بجانب الاستثمار في أحدث التقنيات المتقدمة، الخطوة التي تهدف إلى سلامة المجتمع، وتعافي القطاعات كافة.

وأشاد بدور فئات المجتمع كافة لتخطي جائحة كوفيد 19، وإدراك مدى وعيهم في كيفية التعامل مع الوضع الجديد، مؤكداً ضرورة تقبل مفهوم الحياة الجديدة، فلا بد من التركيز على المرونة والتكيف للتحضير للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن من أهم مرتكزات نجاح النموذج الإماراتي في التعامل مع الأزمة هو التوازن الاستراتيجي في القطاعات كافة، وتحديداً في مرحلة التعافي، وأن ذلك جاء في ظل وجود منظومة حكومية رائدة تعمل ضمن مؤشرات لقياس نجاح الدولة في الوصول للتعافي.

وأوضح أن هذا التناغم والتوافق بين مؤسسات الدولة والمجتمع أصبح مثالاً يحتذى به للتعامل مع الجائحة على كل الصعد الإقليمية والعالمية، ويدل على أن المسؤولية مشتركة لدى الجميع.

وأعلن عن البروتوكول الخاص بعيد الأضحى المبارك، مؤكداً أنه سيتم تطبيق اشتراطات صلاة العيد في مناطق الدولة كافة.

ولفت إلى أن صلاة عيد الأضحى ستقام على ألا تزيد مدة الخطبة عن 15 دقيقة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المعمول بها مسبقاً، وأنه سيتم وضع لواصق التباعد على المواقع المخصصة للصلاة في الساحات الخارجية للمساجد مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمساجد.

ونصح جميع المصلين بإحضار سجادة خاصة، مشدداً على أنه يمنع منعاً باتاً للأفراد المقيمين مع أشخاص مصابين ويتلقون العلاج والمقيمين مع أشخاص مخالطين لمرضى كوفيد 19 من الحضور للصلاة.

ودعا كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة والأطفال الأقل من 12 سنة إلى تجنب الذهاب لصلاة العيد للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأكد أنه سيتم غلق المساجد مباشرة بعد الصلاة وعدم السماح بالجلوس، مع استمرار غلق المرافق الخدمية مثل دورات المياه وأماكن الوضوء وثلاجات شرب المياه، إضافة إلى استمرارية تعليق فتح مساجد ومصليات الطرق الخارجية ومحطات التزود بالوقود.

وشدد على تجنب التجمعات والمصافحة قبل وبعد صلاة العيد بكل أشكالها، ناصحاً بالاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بُعد.

وذكر أنه سيتم فتح أبواب المصليات والجوامع قبل بدء الصلاة بــ15 دقيقة، داعياً إلى اقتصار الاحتفال على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن في المنزل نفسه والأقارب من الدرجة الأولى، مع أهمية إجراء الفحص والتأكد من سلامة الجميع قبل الزيارة، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، خاصةً عند الجلوس مع كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.

ونصح بتجنب التصافح والعناق، واستخدام البدائل الإلكترونية لتوزيع العيديات.

وقال إن الجهات المعنية على المستوى المحلي ستعمل على تقييم إجراءات المسالخ وأسواق المواشي والتفتيش عليها خلال يوم العيد وتنظيم الحركة بما يضمن عدم الازدحام وسلاسة تقديم الخدمة.

ودعا إلى دفع ثمن الأضاحي من خلال توكيل الجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة بالذبح والتوزيع أو من خلال التطبيقات الذكية المعنية بالأضاحي، وعدم تبادل وتوزيع الأضحية والهدايا والأطعمة بين الجيران، مشدداً على أنه يُمنع التعامل مع العمالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي.

واستشهد بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد العلى للقوات المسلحة: "شعب الإمارات لماحين وأذكياء"، مؤكداً المراهنة على الوعي العالي الذي عززته فئات المجتمع الإماراتي خلال مراحل الأزمة، ودوره في تطبيق المتطلبات الجديدة التي يفرضها علينا واقع الحياة الجديدة ما بعد كوفيد 19.

وختم حديثه بتأكيد السير قدماً نحو التعافي المستدام، قائلاً إننا نرى اليوم عودة الأنشطة تدريجياً للحياة اليومية، حيث جاء هذا الانفتاح وفق استراتيجيات شاملة وجهود مثمرة بذلتها مختلف القطاعات الحيوية. والضروري تعزيز مفهوم الانفتاح والحياة الجديدة ما بعد الأزمة.