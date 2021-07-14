صحة ورشاقة

المغرب يسجل 11 وفاة و1897 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

أعلن المغرب أمس تسجيل 11 حالة وفاة و1897 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و882 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة في المغرب قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 545 ألفا و16 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 526 ألفا و168 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 9395 حالة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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