العالم يقترب من 3.5 مليارات جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء أمس، عن إعطاء 3.44 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أنحاء العالم حتى الآن.



ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ30.9 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط. وتم إعطاء 335 مليون جرعة لقاح في الولايات المتحدة حتى الآن. وكان معدل التطعيم اليومي 527 ألفاً و353 على مدار سبعة أيام في المتوسط.

وفي أوروبا، وافق وزراء المالية على 12 من خطط الإنعاش التي يمولها الاتحاد لتمكين دوله من بلوغ الانتعاش الاقتصادي والخروج من الوباء. ويمكن للدول الأعضاء المعنية بالبدء في الحصول على الأموال للتمويل المسبق للعديد من المشروعات التي من شأنها أن تجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر اخضراراً وأكثر تقدماً من الناحية الرقمية.

وتعد الموافقة على الاستعداد للإفراج عن الأموال خطوة رئيسية في برنامج الدعم الذي تبلغ قيمته 800 مليار يورو (950 مليار دولار) الذي اتفقت عليه دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ في الصيف الماضي عندما كانت اقتصاداتها غارقة في أسوأ تراجع اقتصادي على الإطلاق.

وقال مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني.. إن هذه هي البداية الحقيقية لخطط الاتحاد الأوروبي لتنشيط وتجديد الاقتصاديات وهذا من شأنه أن يعزز الثقة في الأسواق وفي البلدان ويسمح ببدء الاستثمارات والإصلاحات. والدول الـ12 المعنية هي «فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك واليونان ولاتفيا ولوكسمبورغ والبرتغال وسلوفاكيا». ومن المتوقع الحصول على موافقات أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

يأتي هذا فيما تكتسب إلزامية التلقيح ضد «كوفيد 19» زخماً متزايداً في بلدان عدة، على غرار فرنسا التي فرضت على العاملين في المؤسسات الصحية تلقي اللقاح لاحتواء تفشي المتحوّرة دلتا التي يثير انتشارها الكبير المخاوف من تسارع وتيرة الإصابات مجدداً.